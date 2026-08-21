Netflix: la comedia dramática argentina que invita a cambiar de vida

Norma es una película argentina con Mercedes Morán. Está en Netflix, tiene 93 minutos y cuenta la historia de una mujer que decide cambiar su vida.

Netflix suma con frecuencia a su catálogo películas argentinas que no pasan desapercibidas. Entre ellas está Norma, una comedia dramática dirigida por Santiago Giralt y protagonizada por Mercedes Morán. La película se estrenó en los cines argentinos en octubre de 2023 y luego llegó a la plataforma.

La historia sigue a Norma Lera, una mujer de 64 años que lleva una vida marcada por la rutina. Su mundo cambia cuando su empleada doméstica, que trabajó durante años con ella, decide renunciar. Lo que al principio parece un problema cotidiano termina convirtiéndose en el punto de partida para que Norma empiece a cuestionar su vida.

A partir de esa situación, Norma conoce a Judith, una psicóloga que llega al pueblo. La relación entre ambas la lleva a explorar aspectos de sí misma que había dejado de lado. La protagonista comienza así un proceso de transformación que incluye nuevas experiencias y decisiones que se alejan de las costumbres que había mantenido durante años.

El relato combina momentos de humor con situaciones vinculadas con la familia, los vínculos y la necesidad de cambiar. La propuesta también pone el foco en una mujer que, después de los 60 años, se anima a pensar qué quiere para su propia vida.

NETFLIX. Norma Netflix Mercedes Morán encabeza el reparto en el papel de Norma. La acompañan Alejandro Awada como Gustavo, Lorena Vega como Judith y Mercedes Scápola como Inés. También forman parte del elenco Marco Antonio Caponi, Mirella Pascual, Elvira Onetto, Claudia Cantero y Elizabeth Vernaci, entre otros actores.