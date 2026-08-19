La película argentina de Netflix que combina humor y emoción

Película argentina, en Netflix, que combina humor y emoción con una historia sobre la paternidad, los vínculos familiares y la búsqueda de la identidad.

Netflix tiene entre sus opciones varias películas argentinas que mezclan humor con historias familiares. Una de ellas es Hoy se arregla el mundo, una comedia dramática dirigida por Ariel Winograd. La película, estrenada originalmente en cines en enero de 2022, también puede verse actualmente en la plataforma de streaming.

La historia sigue a David Samarás, conocido como “El Griego”, un productor de televisión interpretado por Leonardo Sbaraglia. Su vida cambia cuando descubre que Benito, el niño de 9 años al que crió como su hijo, no es su hijo biológico. Frente a esta situación, ambos emprenden una búsqueda para encontrar al verdadero padre del chico.

David trabaja en un programa de televisión llamado Hoy se arregla el mundo, dedicado a resolver conflictos entre personas. Sin embargo, fuera de la pantalla tiene dificultades para manejar sus propios vínculos. La aparición de esta verdad sobre Benito lo obliga a revisar la relación que construyó con él durante años.

NETFLIX A partir de entonces, David y Benito recorren distintos lugares para intentar descubrir quién es el padre biológico. El viaje funciona también como una oportunidad para que ambos se conozcan de otra manera. La película combina situaciones de humor con momentos más emotivos alrededor de la paternidad, los vínculos y la identidad.

El elenco está encabezado por Leonardo Sbaraglia y Benjamín Otero. También participan Luis Luque, Charo López, Natalia Oreiro, Martín Piroyansky, José Luis Gioia, Gabriel Corrado, Gerardo Romano y Soledad Silveyra, entre otros.