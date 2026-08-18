Oscar Wilde y su polémica frase sobre el amor: "Un hombre puede vivir feliz con cualquier mujer"

Una de las frases más provocadoras de Oscar Wilde plantea una relación entre amor, felicidad y sufrimiento. La reflexión aparece en una famosa obra.

Oscar Wilde fue uno de los escritores más destacados de la literatura irlandesa del siglo XIX. Su obra estuvo marcada por el ingenio, la ironía y una mirada crítica sobre las costumbres de su época. Entre sus textos más conocidos se encuentra El retrato de Dorian Gray, una novela en la que dejó algunas de sus reflexiones más provocadoras.

Una de ellas dice: “Un hombre puede vivir feliz con cualquier mujer, siempre y cuando no la ame”. La frase aparece en un diálogo de la novela y es pronunciada por Lord Henry Wotton, uno de los personajes principales. Por eso, aunque suele difundirse como una frase de Wilde, es importante entender que pertenece a la voz de un personaje de ficción.

La afirmación funciona como una paradoja. Lord Henry plantea que una relación puede resultar más sencilla cuando no existe un vínculo amoroso profundo. Sin embargo, la frase no presenta necesariamente esa situación como una forma de felicidad plena. Más bien juega con la idea de que amar también implica quedar expuesto emocionalmente.

En ese sentido, el amor puede traer sentimientos contradictorios. La alegría de estar con alguien puede convivir con los celos, el miedo a perder a esa persona y las expectativas que surgen dentro de una relación. Wilde utiliza esa tensión para darle la vuelta a una idea tradicional: que el amor y la felicidad siempre van de la mano.

Oscar Wilde es uno de los mejores escritores en la historia de la humanidad. Foto: bookriot.com Oscar Wilde, uno de los escritores más destacados de la literatura del siglo XIX La frase también puede leerse dentro del tono general de El retrato de Dorian Gray. Publicada por primera vez en 1890 y luego ampliada para su edición en forma de novela, la obra combina elementos filosóficos, góticos y una fuerte crítica a determinados valores sociales.