Próximo feriado en Argentina: cuándo llegará el próximo fin de semana largo

El regreso a la rutina después del homenaje a José de San Martín abre un tramo extenso del calendario sin nuevas pausas nacionales. Septiembre transcurrirá sin feriados y habrá que esperar hasta octubre para encontrar otro descanso prolongado. La próxima fecha ya está confirmada oficialmente y permitirá organizar un fin de semana de tres días.

El siguiente feriado nacional será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemore el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Aunque forma parte del grupo de fechas trasladables, en 2026 permanecerá en su jornada original porque coincide con un lunes. La Ley 27.399 dispone que estos feriados solo cambien cuando caen martes, miércoles, jueves o viernes: los dos primeros pasan al lunes anterior y los restantes, al lunes siguiente. Esta vez no habrá corrimiento ni jornada puente adicional. El calendario oficial ubica esa conmemoración como la próxima pausa nacional.

La combinación del sábado 10, el domingo 11 y el lunes 12 de octubre conformará el próximo fin de semana largo en todo el país. Para la mayoría de quienes cumplen tareas de lunes a viernes, será la primera oportunidad de descanso extendido desde agosto. Al tratarse de un feriado nacional y no de un día no laborable optativo, se aplican las reglas del descanso dominical.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que quienes deban prestar servicios durante esa jornada tienen que recibir la remuneración habitual más otra suma igual, es decir, el pago correspondiente al feriado trabajado.

Después de octubre, el calendario continuará el lunes 23 de noviembre con el Día de la Soberanía Nacional. La conmemoración corresponde al 20 de noviembre, pero como en 2026 cae viernes y pertenece al grupo de feriados trasladables, se desplazará al lunes siguiente. Así se formará otra pausa de tres jornadas, desde el sábado 21 hasta el lunes 23. El mecanismo no responde a una decisión excepcional: surge directamente de las reglas de traslado fijadas por la legislación nacional y prolongará el descanso sin incorporar un día puente.

Diciembre concentrará las últimas oportunidades del año. El lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos y quedará unido al martes 8, feriado inamovible por la Inmaculada Concepción de María. Para quienes reciban ambas jornadas, el descanso podrá extenderse desde el sábado 5 hasta el martes 8. Más adelante, Navidad caerá el viernes 25 y formará otro fin de semana largo de tres días junto al sábado 26 y el domingo 27. No se anunciaron otros puentes turísticos para el resto de 2026: la Resolución 164/2025 fijó únicamente el 23 de marzo, el 10 de julio y el 7 de diciembre.

Feriado y día no laborable: por qué no son iguales

La diferencia será clave en diciembre. Durante un feriado nacional rigen las normas de descanso y el trabajador convocado debe cobrar el día con el recargo correspondiente. En una jornada no laborable, en cambio, la decisión de abrir y convocar al personal queda en manos del empleador —salvo regímenes específicos— y, si se trabaja, se percibe el salario simple.

Por eso, el fin de semana de octubre está garantizado por el carácter nacional del día 12, mientras que la extensión de cuatro jornadas en diciembre dependerá de que cada empleador otorgue el lunes 7. Antes de reservar un viaje o contratar alojamiento, conviene confirmar esa condición y revisar el convenio aplicable a cada actividad.