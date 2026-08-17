Tras el fin de semana largo, ¿cuántos descansos XL quedan en 2026?

Después del último fin de semana largo, todavía quedan varias fechas de descanso antes de fin de año. Cuándo son los próximos feriados y días no laborables.

Tras el fin de semana largo, estos son los descansos XL que quedan hasta fin de año.

El feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín fue el último fin de semana largo de agosto, pero el calendario todavía guarda varias fechas para hacer una escapada antes de que termine 2026. Los próximos descansos incluyen fines de semana de tres días y uno extralargo en diciembre.

Queda más de un fin de semana largo hasta fines de 2026. Noticias Argentinas Cuáles son los próximos feriados de 2026 Según el cronograma oficial de feriados nacionales, estas son las fechas que quedan hasta diciembre:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad. Cuántos fines de semana largos quedan en 2026 Los feriados que quedan permiten armar varios descansos de tres y cuatro días antes de que termine el año. Las próximas fechas son:

10, 11 y 12 de octubre: sábado, domingo y lunes, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

21, 22 y 23 de noviembre: sábado, domingo y lunes, por el Día de la Soberanía Nacional.

5, 6, 7 y 8 de diciembre: sábado, domingo, lunes y martes. Será un fin de semana extralargo por el día no laborable con fines turísticos del lunes 7 y el feriado nacional del martes 8, por la Inmaculada Concepción de María.

25, 26 y 27 de diciembre: viernes, sábado y domingo, por el feriado de Navidad. Por lo tanto, los próximos meses quedan así: