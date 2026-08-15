Cambios en los trenes Mitre y Roca durante el fin de semana largo: qué ramales no funcionan

Este fin de semana largo habrá modificaciones en los servicios de trenes del AMBA. Además del cambio de frecuencia durante el feriado, un ramal del tren Mitre estará cerrado por obras, y el Roca tendrá un servicio limitado este domingo. Qué hay que tener en cuenta para viajar.

El ramal Tigre del Tren Mitre permanecerá interrumpido entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto por trabajos de renovación de infraestructura. Según explicaron, son intervenciones que requieren mayor tiempo de trabajo, por lo que se aprovecharán el fin de semana largo para ejecutarlas.

Qué pasará con el Tren Mitre durante el fin de semana largo.

Durante el fin de semana largo, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán de manera limitada. Los servicios circularán únicamente entre Belgrano R y sus respectivas terminales en la provincia de Buenos Aires.

Las obras se realizan en el marco de la Emergencia Ferroviaria y tienen como objetivo mejorar la seguridad y la confiabilidad del servicio.

En algunos sectores, el deterioro de la infraestructura obliga a que los trenes circulen a velocidad precautoria, lo que puede generar demoras y cancelaciones. La renovación busca solucionar estas condiciones y reducir futuras interrupciones.

Tren Roca: un ramal con servicio limitado

El domingo, el ramal Alejandro Korn del Tren Roca tendrá un servicio reducido durante toda la jornada debido a trabajos de actualización del sistema de catenarias.

Por ese motivo, las formaciones circularán únicamente entre Plaza Constitución y Temperley, por lo que no llegarán hasta Alejandro Korn.

En ese marco, los pasajeros que necesiten llegar a las estaciones ubicadas entre Temperley y Alejandro Korn deberán buscar alternativas de transporte para completar el recorrido.

Qué obras se realizan en el Tren Roca

Los trabajos están vinculados con la alimentación eléctrica de la línea y contemplan modificaciones en el sistema de catenarias y en la distribución de energía de media tensión.

También se realizarán tareas de montaje, aplomado y sellado de postes, además del desmontaje y remontaje de ménsulas y aisladores correspondientes a los sistemas de distribución de 13,2 kV.

La intervención incluye además el montaje de abrazaderas inferiores, conocidas como vigas pórtico.

Sin embargo, la modificación podría suspenderse si las condiciones climáticas impiden realizar las obras durante el domingo. En ese caso, el servicio recuperaría su funcionamiento habitual.

Los pasajeros pueden consultar las novedades y modificaciones antes de viajar a través de los canales oficiales de Trenes Argentinos.