Estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz durante el fin de semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 15 y domingo 16 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en Luján de Cuyo, Tunuyán y Tupungato el sábado y en Tunuyán también el domingo.
Cortes de luz programados para este sábado 15/8
Luján
- En calle ProyectadaJ267, en la Facultada de Ciencias Agrarias y zonas aledañas. De 8.00 a 10.00 h.
Tunuyán
- En calle Calderón, hacia el norte de San Martín y áreas adyacentes; La Primavera. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- Entre calles La Gloria, Héctor Meli, El Ancón y 6 de Septiembre. En Los Nogales de Tupungato y zonas aledañas; San José. De 15.30 a 19.30 h.
Cortes de luz programados para este domingo 16/8
Tunuyán
- En la intersección de Ruta Provincial N°94 y calle Clodomiro Silva; Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.