Cortes de luz en siete departamentos de Mendoza este miércoles: en qué zonas y horarios
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 12 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Las Heras, Lavalle, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este miércoles 12/8
Las Heras
- En calle Paso Hondo, entre callejón Cabello y Jorge Newbery y zonas aledañas; El Algarrobal. De 9.00 a 11.00 h.
- En callejón Sardi, en la Finca D´Alessandra y áreas adyacentes; El Borbollón. De 11.15 a 13.15 h.
Lavalle
- En calle Rodríguez, entre Vives y Morón y zonas aledañas; El Carmen. De 14.30 a 16.30 h.
- En Ruta Provincial N°33, hacia el norte de Franciscone y áreas adyacentes; Gustavo André. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En calle Proyectada I193, entre calles 14 y 577 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
- En la intersección de calles carril Tres Porteñas y San Martín Norte y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En Ruta Nacional N°40 Sur, entre calles Juan Riera y Crayón; La Primavera. De 9.15 a 11.15 h.
- En calle Clodomiro Silva, entre José Lencinas y calle Nueva. En Lencinas Viñas, Nogales S.A.S. y zonas aledañas; Campo De Los Andes. De 9.45 a 13.45 h.
- En Ruta Provincial N°93 (o carril Vista Flores), entre calle Otero Las Rosas y Ruta Provincial N°92; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.
Tupungato
- En la intersección de calles Nueva Furno y Lovoski y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 10.00 a 13.30 h.
- En calle 6 de Septiembre, entre Ahumada y Méndez. En los barrios 6 de Septiembre y Cofraternidad. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle Ciriaco Guevara, entre carril Casas Viejas y Ruta Nacional N°40. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En Ruta Provincial N°175, entre calles Bargna y Vieja El Escorial; Las Malvinas. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles General José Urquiza, Bernardino Izuel, Alsina y Cesaretti. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Sarmiento, Lisandro de La Torre, Fray Inalicán y Casnati. De 12.30 a 16.30 h.