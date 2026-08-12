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Cortes de luz en siete departamentos de Mendoza este miércoles: en qué zonas y horarios

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.

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Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento. 

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 12 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Las Heras, Lavalle, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este miércoles 12/8

Las Heras

  • En calle Paso Hondo, entre callejón Cabello y Jorge Newbery y zonas aledañas; El Algarrobal. De 9.00 a 11.00 h.
  • En callejón Sardi, en la Finca D´Alessandra y áreas adyacentes; El Borbollón. De 11.15 a 13.15 h.

Lavalle

  • En calle Rodríguez, entre Vives y Morón y zonas aledañas; El Carmen. De 14.30 a 16.30 h.
  • En Ruta Provincial N°33, hacia el norte de Franciscone y áreas adyacentes; Gustavo André. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • En calle Proyectada I193, entre calles 14 y 577 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
  • En la intersección de calles carril Tres Porteñas y San Martín Norte y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • En Ruta Nacional N°40 Sur, entre calles Juan Riera y Crayón; La Primavera. De 9.15 a 11.15 h.
  • En calle Clodomiro Silva, entre José Lencinas y calle Nueva. En Lencinas Viñas, Nogales S.A.S. y zonas aledañas; Campo De Los Andes. De 9.45 a 13.45 h.
  • En Ruta Provincial N°93 (o carril Vista Flores), entre calle Otero Las Rosas y Ruta Provincial N°92; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.

Tupungato

  • En la intersección de calles Nueva Furno y Lovoski y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 10.00 a 13.30 h.
  • En calle 6 de Septiembre, entre Ahumada y Méndez. En los barrios 6 de Septiembre y Cofraternidad. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

  • En calle Ciriaco Guevara, entre carril Casas Viejas y Ruta Nacional N°40. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • En Ruta Provincial N°175, entre calles Bargna y Vieja El Escorial; Las Malvinas. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles General José Urquiza, Bernardino Izuel, Alsina y Cesaretti. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Sarmiento, Lisandro de La Torre, Fray Inalicán y Casnati. De 12.30 a 16.30 h.

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