En qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz durante el fin de semana
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia este sábado y domingo.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 8 y domingo 9 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de Tupungato y San Carlos el sábado y en Ciudad y Guaymallén el domingo.
Cortes de luz programados para este sábado 8/8
Tupungato
- Entre calles Víctor Meli, La Gloria, Benito Aranda Proyectada 164. En el barrio Las Acequias y zonas aledañas; Villa Bastias. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle La Costa, entre Brantis y Los Cuarteles. En el barrio de Suboficiales; El Peral. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle Muzaber, hacia el de Florida y áreas adyacentes; El Cepillo. De 15.30 a 19.30 h.
Cortes de luz programados para este domingo 9/8
Ciudad
- Entre calles Jujuy, Coronel Ramírez, Tucumán e Ituzaingó y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.
Guaymallén
- Entre calles Buena Nueva, Antonelli, Santo Tomás de Aquino y Auriol. En el loteo Hiparco o Jardín Bermejo y áreas adyacentes; El Sauce. De 8.30 a 12.30 h.