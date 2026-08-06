Más de 26 mil usuarios sufrieron cortes de luz por las tormentas en el AMBA: cómo consultar el estado del servicio

Las intensas lluvias que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocaron cortes de luz masivos y dejaron a más de 26.000 usuarios sin servicio durante la mañana de este jueves.

Según los datos publicados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a las 12.30 había un total de 26.361 usuarios afectados entre las áreas de concesión de Edesur y Edenor. Del total de usuarios sin suministro, 17.107 correspondían a la red de Edesur y otros 9.254 a Edenor.

Los principales inconvenientes se concentraban tanto en el conurbano bonaerense como en la Ciudad de Buenos Aires. En la zona de Edesur , los municipios más afectados eran Avellaneda, Esteban Echeverría y Quilmes , mientras que en el área de Edenor se registraban interrupciones del servicio en La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, Morón y Tigre .

En territorio porteño, por su parte, los cortes alcanzaban a vecinos de los barrios de Almagro, Parque Avellaneda y Villa Lugano.

El temporal también provocó calles anegadas y fuertes ráfagas de viento en distintos puntos del AMBA, lo que complicó la circulación y generó distintas intervenciones preventivas por parte de las autoridades.

Las condiciones meteorológicas ya habían sido anticipadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que emitió una alerta naranja por tormentas para la provincia de Buenos Aires y otras diez provincias del país. Además, se mantiene vigente una alerta amarilla por vientos.

Cómo consultar el estado del servicio de energía

Mientras continúan las tareas para normalizar el servicio, los usuarios de Edesur y Edenor pueden consultar el estado del suministro mediante el mapa interactivo disponible en la página web del ENRE o haciendo click en este link.

La herramienta permite verificar la cantidad de usuarios con y sin servicio, conocer los cortes preventivos y los programados por mantenimiento u obras, además de consultar las interrupciones registradas en redes de media y baja tensión.