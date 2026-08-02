Atención: estos son los cinco departamentos de Mendoza donde habrá cortes de luz este lunes
Según el cronograma de Edemsa, son varias las zonas de Mendoza en las que el servicio eléctrico se verá afectado durante la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este lunes 3 de agosto. Esto se produce debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son cinco los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Guaymallén, Maipú, Tunuyán, Tupungato y San Rafael.
Cortes de luz programados para este domingo 02/08/2026
Guaymallén
- Entre calles Uspallata, Las Cañas, Barrio Jardín y Alsina; Las Cañas De 8.00 a 10.00 h.
- Entre calles Europa, Milagros, Torrontegui y Ruta Provincial N°50; Rodeo de La Cruz. De 9.00 a 12.00 h.
- Entre calles Godoy Cruz, Bandera de Los Andes, Allayme y Sarmiento. Entre calles Rastreador Fournier, San Lorenzo, Alexander Fleming y Cristobal Colón y zonas aledañas; Nueva Ciudad. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Torrontegui, Buenos Vecinos, Pidat y Europa; Kilometro 11. De 9.45 a 13.45 h.
Maipú
- En la intersección de Ruta Provincial N°50 y calle Chacras y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Julio Argentino Roca, Canal Pescara (o Ruiz), José Correa y Juan Bautista Alberdi. En barrios Parque Norte, Corazón de Jesús y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°94, entre Ruta Provincial N°89 y Paso de Los Puntanos. En Arrollo Grande y Posada del Manzano y zonas aledañas; Manzano Histórico. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Benigno Aguirre. En Sabaquin S.A y Arzobispo Mendoza; Los Árboles. De 10.00 a 13.45 h.
Tupungato
- En Ruta Provincial N°89, entre El Álamo y Calle B; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Atamiski, entre callejón Benito Aranda y calle Méndez. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Los Helechos, hacia el oeste de La Costa. En fincas Valmor, Gualtallary y Cepas del Plata; El Peral. De 9.15 a 13.15 h.
- En callejón Montes de Oca, hacia el sur de calle Ahumada. En callejones Muñoz, Aveiro y zonas aledañas; Villa Bastias. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Namuncurá, Castelli, Monte Coman y Rawson. De 9.00 a 12.00 h.
- Entre calles Carmona, Costa de Las Vías, Jensen y Las Vírgenes; Capitán Montoya. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Mitre, El Fortín, Maza y Sueta; Los Dos Álamos. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle La Esperanza, hacia el norte de Las Mercedes; El Usillal. De 9.15 a 11.45 h.
- Entre calles Carlos Lencinas, Bodega Vieja, Guzmán y José Giménez y zonas aledañas; Colonia Gelman. De 10.30 a 13.30 h.