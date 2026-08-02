Más de 400.000 turistas visitaron Mendoza durante las vacaciones de invierno: cuál fue el impacto económico

Las vacaciones de invierno tuvieron positivo para el turismo argentino. Al menos eso se desprende de un informe realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), cuyo relevamiento nacional indicó que viajaron 4,6 millones de turistas durante el receso, un 5,9% más que el año pasado, con un impacto económico estimado en $2,12 billones. Entre los destinos más destacados figura Mendoza .

El estudio indica que la estancia promedio fue de cuatro días y que la llegada de unos 400.000 visitantes internacionales ayudó a compensar la menor demanda del turismo interno. Además, se destaca que el movimiento fue especialmente fuerte durante el último fin de semana del receso, cuando la ocupación hotelera superó el 80% en los principales destinos del país.

Entre los lugares más elegidos se destacaron Bariloche, Puerto Iguazú, la ciudad de Salta y Mendoza, además de otros destinos turísticos de montaña y naturaleza como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, la Quebrada de Humahuaca y las Cataratas del Iguazú.

La nieve tardía en varias regiones cordilleranas y el escalonamiento del calendario de vacaciones entre Argentina, Chile y Brasil contribuyeron a extender el flujo de visitantes durante varias semanas.

Las nevadas registradas en la cordillera ayudaron a que el turismo de montaña dé un salto.

De acuerdo al informe de la CAME, Mendoza se ubicó recibió 400.725 turistas, cifra que le permitió alcanzar una ocupación hotelera promedio del 74% con una estadía media de 4,7 noches. Este movimiento con un impacto económico estimado en $194.189,5 millones.

El gasto promedio diario, por su parte, fue de $103.105 por persona. Cabe resaltar que dicha cifra ascendió a $124.058 entre quienes se alojaron en hoteles. En contrapartida, quienes se hospedaron en viviendas de alquiler, familiares o de amigos, gastaron $52.104 por día.

Los destinos más elegidos de Mendoza

Los niveles más altos de ocupación se registraron en Potrerillos (85%), Ruta 82 y Cacheuta (83%), Malargüe (82%) y Uspallata (80%), confirmando que la alta montaña volvió a ser uno de los grandes motores de la temporada.

También se destacaron las Villas de San Rafael (78%), la Ciudad de San Rafael (73%) y el Gran Mendoza (72%).

Potrerillos volvió a ser uno de los lugares preferidos por los turistas. Milagros Lostes - MDZ

El Gran Mendoza concentró el mayor movimiento turístico, con 217.964 visitantes y un impacto económico superior a $102.159 millones. Detrás se ubicaron las Villas de San Rafael (40.671 turistas), la Ciudad de San Rafael (29.432), Malargüe (29.308) y Tunuyán (22.980).