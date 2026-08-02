Mendoza sigue bajo alerta naranja este domingo: conocé las zonas más afectadas

El domingo comenzará con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura en Mendoza, según el pronóstico del SMN.

Mendoza tendrá un domingo con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 9° durante las primeras horas del día, mientras que la máxima llegará a 20° por la tarde.

En el Gran Mendoza se esperan vientos moderados del sector sur y una jornada sin grandes cambios respecto del sábado. El cielo alternará momentos de mayor y menor nubosidad.

La situación más complicada continuará en la cordillera de Mendoza, donde siguen las fuertes nevadas y rige una alerta naranja. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó precipitaciones persistentes de variada intensidad, que por momentos pueden volverse fuertes.

La cordillera de Mendoza sigue bajo alerta naranja por nevadas que pueden acumular más de un metro. SMN Durante todo el período de alerta se esperan acumulaciones de entre 50 y 100 centímetros de nieve, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. Además, el fenómeno estará acompañado por una reducción de la visibilidad, lo que puede complicar la circulación en los caminos de alta montaña.