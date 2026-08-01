En Mendoza, la educación iguala

Desde que se conformó nuestro país en el siglo XIX, distintos líderes en diferentes momentos de la historia Argentina han buscado la igualdad social a través de la educación de las personas que habitamos en el territorio nacional. “Hay que educar al Soberano” decía Sarmiento, entendiendo que era el pueblo de la Nación ese soberano que necesitaba, sobre todo en aquellas épocas, un gran impulso desde el Estado para poder dejar atrás el analfabetismo. Los años han pasado, y (por suerte) mucho ha cambiado para bien en el sistema educativo argentino, que en este siglo XXI se encuentra bastante descentralizado en las diferentes provincias. Resulta necesario recordar que esta mayor responsabilidad de los estados subnacionales no fue un acto voluntario, sino que ocurrió luego de que la Nación les transfiriera la responsabilidad principal del sistema educativo en la década del 90 del siglo pasado: terrible decisión, en opinión de quien suscribe, ya que se generaron desde entonces grandes desigualdades entre las diferentes regiones del país, entre otras razones porque los fondos para hacer funcionar al sistema no fueron transferidos en aquel momento con el mismo ímpetu que las responsabilidades, por decirlo de manera delicada.

“Hay que educar al Soberano” decía Sarmiento, entendiendo que era el pueblo de la Nación ese soberano. Presidencia de la Nación La libertad de igualar Dentro de esta nueva realidad, la preponderancia que los distintos gobiernos provinciales le han otorgado al sistema educativo ha generado diferencias en los resultados obtenidos, lo que se observa cada vez que se realizan mediciones nacionales de desempeño de estudiantes. Entre las jurisdicciones que se destacan para bien en estas pruebas está Mendoza, que se ha colocado, por suerte para quienes habitamos en esta maravillosa tierra, en el pelotón de las regiones que más se han preocupado por el tema de la enseñanza-aprendizaje de su población; aunque no es casualidad: ya en nuestra Constitución provincial, que ha superado el siglo de vida desde que fue promulgada, se declara la importancia de la Educación y del Agua, creando para estas dos áreas organismos constitucionales, diferenciando de este modo a nuestra querida provincia del resto del país. Pero más allá de los mandatos impuestos por la normativa constitucional, en esta tierra se ha legislado (y se siguen produciendo normas al respecto) potenciando el aprendizaje de los y las estudiantes que forman parte de los diferentes niveles del sistema provincial. Sirva como ejemplo la aprobación, hace apenas algo más de un año, de la ley que incorpora a las matemáticas en el plan estratégico de la educación de Mendoza, buscando colocar a esta ciencia junto a la lengua, forjando con estos dos pilares la base sobre la que pretende construirse el sistema integral educativo local.

Cosecharás tu siembra Y al parecer, todas las acciones generadas a partir de estas normativas, están en nuestra provincia dando sus frutos: esta semana, el Ministro de Educación de Mendoza Tadeo García Zalazar presentó en la Legislatura los resultados de la prueba nacional de evaluación de aprendizajes “Aprender”. De entre los resultados obtenidos, el más destacado es que, en Lengua, el 78,5% de los estudiantes mendocinos alcanzó “niveles satisfactorios y avanzados”, siendo este el mejor resultado obtenido en los últimos trece años, que es desde cuando se realiza esta medición: es decir, en nuestra provincia los resultados obtenidos están en su punto más alto. Pero además de este excelente resultado, se observan en las mediciones disminuciones en las diferencias de aprendizaje entre quienes estudian en zonas urbanas en relación a las regiones rurales, y entre el alumnado de escuelas públicas en relación a las privadas: la educación mendocina, según estos parámetros, iguala, y eso es todo un título. A esto hay que sumarle que en la gestión de García Zalazar se está dando un gran impulso a la distribución de dispositivos tecnológicos en toda la provincia, y que para terminar de llegar a la totalidad de las escuelas con estas tecnologías, Mendoza está accediendo a un crédito internacional por setenta y cinco millones de dólares; esto, más las crecientes capacitaciones que el sistema formal entrega a los estudiantes en relación a inteligencia artificial, colocan a la educación de estas tierras en el rumbo adecuado, camino al parecer compartido por las instituciones que toman las mediciones: las pruebas internacionales “PISA” han declarado en estos días que empezarán a medir en el corto plazo habilidades referidas a la inteligencia artificial como las que se están enseñando en las escuelas de nuestra provincia lo que deparará, muy seguramente, mejores resultados para nuestros jóvenes.

El Ministro de Educación de Mendoza Tadeo García Zalazar presentó en la Legislatura los resultados de la prueba nacional de evaluación de aprendizajes “Aprender” Dirección Gral. de Escuelas Y lo realmente importante, en definitiva, más allá de la normativa, de las mediciones y de los gobernantes, es eso: que quienes estudian tengan una mejor educación, que se conviertan en personas adultas con capacidades para enfrentar la problemática de su tiempo, y que estén preparadas para los desafíos que el planeta les tiene reservados; nada fácil, pero que seguramente les será más sencillo si cuentan con la educación adecuada. Esa es la tarea.