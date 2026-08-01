Lynk & Co aterriza en Mendoza: todos los Sociales y fotos del gran evento de la marca que promete revolucionar los SUV híbridos

Con un evento colmado de amigos y clientes, en el subsuelo del Palmares Open Mall de Mendoza , se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la marca sueco-china Lynk & Co, una propuesta que llega de la mano del concesionario Avanim, perteneciente a Grupo Presidente.

Se trata de una marca que introduce en el país un concepto de movilidad premium que fusiona el diseño europeo con la tecnología de vanguardia del gigante asiático.

El evento, que se extendió desde las 19 hasta las 22 horas, contó con la presencia de Diego Cassino (Presidente de Lynk & Co Argentina) y Diego Lacolla (Gerente General de la firma en el país), quienes junto a las autoridades de Avanim presentaron los detalles comerciales y el plan de expansión de una marca que elige a Mendoza como su primera plaza en el territorio argentino. Esto no es casualidad, ya que la provincia posee un creciente interés por la movilidad sustentable y un mercado automotor cada vez más atento a las novedades tecnológicas.

La estrella de la preventa mendocina es el Lynk & Co 01 PHEV, un SUV híbrido enchufable que ya cuenta con múltiples unidades reservadas a través del espacio exclusivo en el mall y los canales digitales del concesionario. Desarrollado bajo la arquitectura y los estándares globales de seguridad e ingeniería de Volvo Cars y Grupo Geely, el vehículo combina una potencia combinada de 276 CV y 535 Nm de par motor con un consumo de apenas 0,9 l/100 km y emisiones de CO2 de 20 g/km, según el ciclo WLTP.

Además, ofrece hasta 75 kilómetros de autonomía 100% eléctrica para los trayectos urbanos y una autonomía combinada que supera los 800 kilómetros, una cifra que lo convierte en una opción versátil tanto para la ciudad como para los viajes largos. Su pantalla táctil HD de 15,4 pulgadas, potenciada por el procesador Qualcomm Snapdragon 8155, y su certificación de seguridad Euro NCAP con 5 estrellas, lo posicionan como un competidor serio en el segmento de los SUV electrificados.

Diego Cassino, Presidente de Lynk & Co Argentina, explicó a MDZ la esencia de esta alianza: "Lynk & Co es el joint venture perfecto entre Volvo y el Grupo Geely. Es la combinación perfecta de dos mundos ideales: el mundo de China, de la mano del Grupo Geely, con todo el potencial que tiene a nivel tecnología, innovación y producción; y el mundo perfecto e ideal del auto, que es el ADN europeo, de la mano de Volvo".

Diego Cassino, Presidente de Lynk & Co Argentina. Maru Mena/MDZ

El ejecutivo destacó que la marca comparte con Volvo la plataforma de producción, su centro de diseño en Gotemburgo (Suecia), y todo el legado de seguridad que convierte a sus modelos en referentes del mercado. "Tiene todo el ADN de seguridad que tiene Volvo, la historia que tiene Volvo en seguridad, que se traslada a los autos, haciendo que todos los modelos sean 5 estrellas Euro NCAP", agregó, subrayando además el ADN deportivo de la firma, que ha sido tres veces campeona del mundo en el WTC.

En cuanto a la oferta, la marca llega al mercado argentino con tres modelos: el Lynk & Co 06, un SUV del segmento B que parte desde los 32.900 dólares; el 01, del segmento C, con un precio de 37.900 dólares; y el 08, del segmento D, que alcanza los 63.200 dólares. Todos son híbridos enchufables, una característica que Cassino describió como "el mejor de los dos mundos": el modo 100% eléctrico para la rutina diaria y el modo híbrido para distancias más largas, con autonomías que en el caso del 08 llegan a los 200 kilómetros en modo eléctrico y 1.400 kilómetros en modo combinado.

Con el respaldo de Volvo y Geely, la firma desembarca en Argentina con una propuesta que combina diseño europeo, tecnología de punta y eficiencia energética. Maru Mena/MDZ

El equipamiento incluye un sistema de sonido Harman Kardon con 23 parlantes, asistencias de seguridad de última generación y un diseño que, según Tomás Panassiti, gerente comercial de Avanim, "rompe un poco con todo lo otro que está llegando", con líneas finas y detalles muy cuidados que reflejan su impronta europea.

La llegada de los vehículos híbridos enchufables responde a una demanda cada vez más clara del público mendocino: "La gente también empieza a buscar bajar el consumo, tener una movilidad más suave y confortable. Yo creo que ese es el motivo por el cual hoy la gente empieza a elegir todo este tipo de vehículos". Y en ese sentido, el Lynk & Co 01 PHEV se presenta como una opción que no solo cumple con esas expectativas, sino que las supera gracias a su versatilidad.

"El vehículo al ser un híbrido enchufable tenés grandes kilómetros en autonomía", destacó Panassiti, y agregó que, aunque no es un vehículo preparado para hacer off-road, su condición de SUV compacto con cierto despegue del suelo lo hace sumamente funcional para distintos escenarios: "Tranquilamente lo podés usar para la ciudad en su modo 100% eléctrico, lo podés usar para hacer un viaje largo, lo podés usar también para ir a la montaña, ¿por qué no?".

Tomás Panassiti, gerente comercial de Avanim en Mendoza. Maru Mena/MDZ

Además, el gerente comercial de Avanim destacó la recepción del público mendocino: "Creo que el público ya no viene solo a consultar, sino que realmente es un consumidor del producto y eso se nota porque se empieza a ver cada vez más en la calle". Con expectativas de ventas muy positivas, el ejecutivo invitó a los interesados a acercarse al stand de Avanim en Palmares para conocer los modelos. "Más allá de que es una marca nueva, el hecho de conocerlo, de poder probarlo, va a cerrar el círculo. La gente va a entender de lo que estamos hablando", afirmó.

Es así como la llegada de Lynk & Co a Mendoza representa un paso más hacia la consolidación de una movilidad más sustentable y eficiente, y demuestra que la provincia concentra un perfil de consumidor cada vez más atento a las tendencias globales de movilidad sustentable, con un mercado automotor en plena evolución.

No te pierdas nuestra galería de fotos:

Nicolás Pipkin, Sofía Levinton, Carolina Vinotti y Candela Aguirre. Maru Mena/MDZ

Adolfo de la Reta, Esteban Quintana, Luis Zambonini y Gustavo Zabala.

El 06, 01 y 08 son las primeras opciones de la marca. Maru Mena/MDZ

"La combinación perfecta de dos mundos": Diego Cassino explica por qué Lynk & Co es una apuesta disruptiva en el mercado automotor argentino. Maru Mena/MDZ

Nicolás Castro, Julieta Tello y Gabriela Piola. Maru Mena/MDZ

Jorge Valdemoros, Edgardo André, Diego Lago y Diego Lacolla. Maru Mena/MDZ

El gerente comercial de Avanim, Tomás Panassiti, anticipa una gran recepción y destaca el diseño y la versatilidad de los vehículos. Maru Mena/MDZ

Diego Cassino junto a Diego Lacolla. Maru Mena/MDZ

Gabriela Díaz y Lilia Balasch. Maru Mena/MDZ

Lino Copparoni y Santiago Maslup. Maru Mena/MDZ

Natalia Dias, Olympia y Pepe Orfila. Maru Mena/MDZ

La marca sueco-china que promete revolucionar el mercado de los SUV híbridos enchufables. Maru Mena/MDZ

Diego Cassino, Diego Lacolla y Tomás Panassiti. Maru Mena/MDZ

El ADN europeo y la tecnología china se unen en Lynk & Co. Maru Mena/MDZ