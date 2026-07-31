Alerta naranja por viento Zonda: hasta cuándo durará el fenómeno y qué dice el pronóstico extendido

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a naranja el alerta por viento Zonda para este viernes en sectores de Mendoza y el Gran Mendoza. El meteorólogo de Contingencias Climáticas, Carlos Bustos, había advertido que el fenómeno comenzaría a sentirse desde media mañana, con ráfagas de hasta 60 km/h en el área metropolitana y mayor intensidad en otras zonas de la provincia.

Bustos explicó en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio que "hay alerta por ocurrencia de viento Zonda a nivel provincial y también hay una alerta con vientos de mayor intensidad, una alerta naranja que abarcaría sectores de Rivadavia, Junín, parte del Valle de Uco, San Rafael y parte de la ciudad de Mendoza. Esto lo ha emitido el SMN, es una situación que hay que prestarle mucha atención".

Según detalló, el fenómeno "se va a estar generando por la aproximación de un frente frío" y, de acuerdo con los modelos meteorológicos, "podría descender a partir de las 11 de la mañana y podría extenderse hasta las 5 o 6 de la tarde con ráfagas de 60 kilómetros por hora. Esto sería en el Gran Mendoza".

El especialista señaló que en San Rafael también se esperaba la presencia del viento Zonda, mientras que en Malargüe "ya se está registrando viento Zonda con velocidades, con ráfagas que alcanzarían los 70 kilómetros por hora".

Además, remarcó que "el Zonda no solamente va a estar en la precordillera sino que va a afectar sectores del llano con intensidad moderada fuerte en algunos sectores, así que para hoy esperamos una situación complicada".

Bustos anticipó que "terminaría hacia la noche" y que luego "los vientos van a rotar al sector sur hacia la noche, estaría ingresando el frente y van a tener también intensidad moderada, o sea que se va a sentir el ingreso del frente frío".

Cómo seguirá el tiempo el fin de semana

Respecto de las condiciones posteriores al Zonda, el meteorólogo indicó que "mañana cambiarían las condiciones meteorológicas porque ingresaría ya el frente frío, mañana va a estar parcialmente nublado, va a descender la temperatura, la máxima estaría rondando los 18 grados, la mínima 10 grados".

Para el domingo, agregó que "va a estar parcialmente nublado, vuelve a ascender la temperatura, va a haber inestabilidad en el sur provincial con una máxima de 20".

En la cordillera, en tanto, sostuvo que "hasta el lunes, incluido ese día, se van a registrar nevadas de intensidad leve a moderada en forma intermitente", mientras que "recién a partir del martes se va a observar una situación de estabilidad atmosférica".