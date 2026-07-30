Por alerta de zonda, se suspenden las clases en gran parte de Mendoza este viernes

La Dirección General de Escuelas confirmó la suspensión de clases presenciales para este viernes debido al alerta de viento zonda que rige en la provincia.

Por el alerta de zonda, se suspenden las clases en buena parte de Mendoza este viernes 31 de julio.

La DGE decidió suspender las clases presenciales durante el turno mañana para este viernes 31 de julio.

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó la suspensión de clases presenciales para este viernes 31 de julio en diferentes zonas de Mendoza debido al alerta de viento zonda que rige en la provincia.

La medida alcanza el turno mañana en todos los niveles y modalidades del Gran Mendoza, Lavalle, Valle de Uco, Malargüe y San Rafael. En el resto de la provincia, zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz) y General Alvear el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Gobierno de Mendoza La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza en las zonas afectadas, según informaron desde la Dirección General de Escuelas.

Por su parte, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) también anunció la suspensión de clases presenciales para el turno mañana de sus colegios. La medida alcanza al CUC, DAD, Magisterio, Liceo Agrícola y Martín Zapata.

Además, desde la casa de estudios recomendaron consultar particularmente en las redes de las diferentes Facultades e Institutos para conocer la modalidad de cursado y actividades en cada uno de ellos.