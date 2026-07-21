Las clases regresaron con normalidad en Mendoza, pero la nieve frenó el inicio en alta montaña

El regreso a las aulas tras el receso invernal se desarrolló con normalidad en la mayor parte de Mendoza, aunque el temporal de nieve obligó a suspender las clases en distintas localidades de alta montaña. Así lo confirmó el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, en diálogo con Digamos Todo por la 105.5 FM MDZ Radio.

El funcionario explicó que "ha sido una vuelta a clase con normalidad, excepto en las zonas de alta montaña, que como ustedes saben, por el temporal de nieve, se han suspendido clases en distintos lugares de alta montaña, principalmente en departamentos como Las Heras, en la parte de Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas; en el caso de Tupungato, Las Carreras, toda la zona hacia el oeste de la Ruta 40 y en el caso sur de Malargüe".

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: Además, remarcó que "esos aspectos específicos de suspensión de clase por el temporal son comunicados oportunamente, el resto del sistema ha funcionado con normalidad, con muy buena asistencia tanto de docentes como de estudiantes para el primer día de clase".

El ministro también destacó que el segundo semestre comienza con una agenda de trabajo intensa. "Retomando con mucho entusiasmo, este semestre es un semestre que también viene cargado de muchos objetivos, viene cargado de evaluaciones, se van a tomar pruebas nacionales como las pruebas Aprender en el segundo semestre, vuelven las evaluaciones de lengua y de matemática para todo el sistema y estamos con unos cursos de capacitación también para todo el sistema educativo para docentes de todos los niveles".

La continuidad de las suspensiones dependerá del pronóstico Consultado sobre la posibilidad de que continúen las suspensiones en los próximos días por la acumulación de nieve en alta montaña, García Zalazar señaló que la decisión se tomará en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.