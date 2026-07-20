Suspendieron las clases presenciales en algunas zonas de Mendoza por mal tiempo

La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales de Malargüe y zonas de alta montaña por condiciones meteorológicas extremas. La medida para el turno mañana se debe a intensas nevadas y lluvias en zonas altas de Tupungato, Uspallata Polvaredas, Punta de Vacas, Puente del Inca. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.