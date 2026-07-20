Suspendieron las clases presenciales en algunas zonas de Mendoza por mal tiempo
La Dirección General de Escuelas, en la reanudación del ciclo lectivo, suspendió las clases presenciales en algunos sectores debido a "condiciones climáticas extremas".
La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales de Malargüe y zonas de alta montaña por condiciones meteorológicas extremas. La medida para el turno mañana se debe a intensas nevadas y lluvias en zonas altas de Tupungato, Uspallata Polvaredas, Punta de Vacas, Puente del Inca. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.
La actividad escolar de las zonas mencionads deberán desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.