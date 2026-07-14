Vacaciones de invierno: cuándo vuelven las clases y cómo sigue el calendario de la DGE

Las vacaciones de invierno ya están promediando la segunda semana en Mendoza y se acerca la vuelta a las clases. Las fechas a tener en cuenta.

Con el receso invernal, miles de estudiantes mendocinos ya disfrutan de las vacaciones de invierno, mientras la Dirección General de Escuelas (DGE) ratificó las principales fechas del calendario escolar, incluida la finalización del ciclo lectivo. Mientras tanto, cada vez queda menos para volver a las clases a encarar la recta final del año.

El receso comenzó oficialmente el lunes 6 de julio y se extenderá hasta el viernes 17, abarcando a todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. El regreso a las aulas está previsto para el lunes 20 de julio, dando inicio a la segunda mitad del año escolar.

Este período de descanso forma parte del cronograma establecido por la DGE, que garantiza un total de 190 días de clases durante el año.

Cuándo terminan las clases en Mendoza Según lo definido por el calendario oficial, el ciclo lectivo 2026 en Mendoza finalizará el 22 de diciembre. De esta manera, la provincia mantiene una planificación anual que contempla tanto el receso invernal como el cierre de actividades hacia fin de año.

Así, el calendario escolar se mantiene sin alteraciones: dos semanas de vacaciones en julio, retorno a clases el 20 y finalización en diciembre, en línea con lo previsto desde el inicio del ciclo.