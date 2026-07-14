Mundial 2026: cómo cuidar tu corazón ante los nervios por las semifinales

El Mundial 2026 entra en instancias decisivas respecto de las semifinales entre Francia y España y, sobre todo, la de Argentina con Inglaterra. Los nervios, la ansiedad y la euforia están cada vez más latentes y las autoridades de Salud llaman a cuidar el corazón con herramientas de prevención.

Estas emociones generan una respuesta física en el organismo. En situaciones de estrés o excitación, el cuerpo libera hormonas como la adrenalina, que aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En la mayoría de las personas esto es pasajero, pero en quienes tienen factores de riesgo cardiovascular puede implicar una mayor exigencia para el corazón y actuar como desencadenante.

Mundial 2026 con salud En cuanto a las situaciones de estrés registradas en Mendoza durante el último partido de la Selección Argentina frente a Suiza, Matías Donati, del Servicio Coordinado de Emergencias, especificó: “Hemos observado un incremento de los siniestros viales en la previa del partido. Allí pudimos verificar el éxito de la implementación de las nuevas motoambulancias para reducir los tiempos de respuesta ante las congestiones viales, con una optimización del servicio”.

“En cuanto al balance por intoxicaciones, hubo traslados de entre quince y veinte pacientes con trastornos de conciencia debido al abuso de alcohol y sustancias tras los festejos. Si bien destacamos la ausencia de reportes cardiológicos directos, no se recibieron llamadas al 911 por dolor precordial o infartos vinculados a la tensión del partido”, finalizó Donati.

En cuanto a las recomendaciones que brinda el Ministerio de Salud en esta instancia del Mundial, Daniel Mengual, responsable del Servicio Coordinado de Emergencias, puntualizó: “Quienes deben tener mayores cuidados son las personas que integran los grupos con mayor riesgo cardiovascular. Entre ellas se encuentran las personas con hipertensión arterial, los pacientes con enfermedad coronaria, colesterol elevado o diabetes, los fumadores, las personas con sobrepeso o sedentarismo y los pacientes con antecedentes de arritmias o insuficiencia cardíaca. Deben respetar especialmente los tratamientos indicados y no suspender la medicación durante el torneo. Asimismo, deben moderar las comidas y el consumo de alcohol, evitando excesos en las reuniones sociales. Fundamentalmente, deben prestar atención a síntomas de alerta como dolor en el pecho, falta de aire, mareos o palpitaciones”.