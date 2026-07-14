La chicana de Franco Colapinto a los ingleses del equipo de Alpine antes de la semifinal del Mundial

Mientras se prepara para correr en Bélgica, Colapinto vive la semifinal del Mundial y lanzó una divertida advertencia a los integrantes británicos de su equipo.

Franco Colapinto ya juega su propio Argentina-Inglaterra antes de salir a pista en Bélgica. ¿Habrá cargadas en Alpine después de la semifinal?

Franco Colapinto todavía no salió a pista en Spa-Francorchamps, pero ya empezó a jugar otro partido que tiene en vilo a millones de argentinos. En la previa del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, el piloto de Alpine habló sobre la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra y dejó una divertida chicana para sus compañeros de equipo.

Aunque Alpine compite bajo bandera francesa, la estructura deportiva funciona en Enstone, Inglaterra, donde Colapinto comparte el día a día con ingenieros, mecánicos y gran parte del personal británico. Por eso, el duelo entre la Albiceleste y los ingleses también se vive puertas adentro del equipo.

La frase de Franco Colapinto sobre Argentina e Inglaterra "¿Puedes firmar en la pared?" Le preguntaron a Colapinto e hizo las suyas alentando a Argentina y Messi en la previa al choque contra Inglaterra en el Mundial. @francolapinto "Estoy muy entusiasmado por el miércoles a la noche. Gran semifinal del Mundial contra Inglaterra, de donde son muchos de los integrantes de mi equipo. ¡Veremos quién está más feliz el jueves!", lanzó el argentino con una sonrisa, alimentando el clima de rivalidad futbolera que ya venía construyendo en los últimos días.

La frase llega poco después de su paso por el Festival de Goodwood, donde también dejó en claro de qué lado estaba. Cuando le consultaron por su rivalidad favorita, respondió sin dudar: "Mi rival favorito es Inglaterra el miércoles". Y enseguida redobló la apuesta: "Estaba rezando para que Inglaterra pasara para poder ganarles". Además, escribió un enorme "¡Vamos Argentina y Messi!" en uno de los espacios más emblemáticos del evento.