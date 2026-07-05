Espectacular largada de Franco Colapinto en Silverstone: ganó cuatro posiciones en la primera vuelta

El argentino volvió a exhibir una de sus grandes virtudes en los primeros metros de la carrera y alimentó rápidamente la ilusión de avanzar.

Franco Colapinto volvió a demostrar una de sus principales virtudes en la Fórmula 1 y protagonizó una gran largada en el Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto argentino de Alpine partió desde el 19° puesto y, tras una impecable primera vuelta, avanzó hasta la 15ª posición.

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Both cars make up places on the opening lap.



It was a close one between Pierre and Franco, who was squeezed by other cars.



P13 - Pierre

P15 - Franco — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 5, 2026 Después de una clasificación complicada que lo había relegado al fondo de la grilla, el bonaerense aprovechó un inicio muy movido en Silverstone para ganar cuatro lugares. Con una salida limpia y buenas maniobras en los primeros metros, capitalizó los incidentes de la carrera para comenzar su remontada.

Así fue la largada de Franco Colapinto en Silverstone La gran largada de Franco Colapinto en Silverstone Un comienzo accidentado favoreció el avance del argentino La primera vuelta estuvo marcada por varios incidentes. Un toque entre el Haas de Oliver Bearman y el Williams de Alexander Albon dejó a ambos pilotos relegados, mientras que Oscar Piastri, con su McLaren, reportó daños en su monoplaza y debió ingresar a los boxes, perdiendo numerosas posiciones.

En ese contexto, Colapinto aprovechó cada oportunidad para avanzar con su Alpine y ubicarse en el 15° lugar, mientras que su compañero Pierre Gasly se colocó 13°.