La FIA penalizó a Gasly y cambió la grilla de partida para el GP de Gran Bretaña

La grilla de partida del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 sufrió una modificación poco después después de finalizar la clasificación en Silverstone. La FIA sancionó a Pierre Gasly con tres posiciones en la parrilla por haber bloqueado innecesariamente a Lance Stroll durante la Q1, una decisión que alteró el orden de salida para la carrera del domingo.

El piloto de Alpine había clasificado en el 12° puesto, pero finalmente partirá desde la 15ª posición. Como consecuencia de la penalización, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman y Carlos Sainz avanzaron un lugar cada uno en la grilla.

Gasly fue citado por los comisarios tras un incidente ocurrido en la curva 15 , cuando Stroll, que venía completando una vuelta rápida en la primera tanda clasificatoria, debió modificar su trayectoria para evitar al francés, que circulaba lentamente mientras regresaba a los boxes.

Tras la sesión, los comisarios escucharon la declaración de Gasly y del representante de Alpine, además de analizar las imágenes de video, la telemetría, las comunicaciones por radio y las cámaras a bordo de ambos monoplazas.

Durante la audiencia, el francés explicó que en ese momento no contaba con comunicación por radio debido a un inconveniente técnico y que estaba realizando comprobaciones del sistema. También sostuvo que esperaba que Andrea Kimi Antonelli permaneciera detrás de él, ya que entendía que el italiano no estaba completando una vuelta lanzada.

Por su parte, Alpine informó que no pudo advertirle sobre la llegada de Stroll por un problema técnico en el sistema de comunicaciones de FOM, una situación que fue confirmada por la propia organización.

Por qué la FIA mantuvo la sanción

Pese a reconocer que Gasly no recibió la habitual advertencia desde el muro, los comisarios entendieron que esa circunstancia no eliminaba su responsabilidad como piloto.

En la resolución oficial señalaron que el francés infringió el artículo B4.1.1 del Reglamento Deportivo de la FIA al obstaculizar innecesariamente a otro competidor. Además, concluyeron que contaba con información suficiente para advertir la aproximación de Stroll, especialmente a través de los indicadores disponibles en la pantalla del volante.

La FIA consideró que Pierre Gasly obstaculizó innecesariamente a Lance Stroll durante la Q1 y lo relegó tres posiciones.

Por ese motivo, aplicaron la sanción estándar prevista para este tipo de infracciones: tres posiciones de penalización en la parrilla de salida.

Así quedó la grilla del GP de Gran Bretaña

Con la sanción ya confirmada, Gasly cayó del 12° al 15° lugar, mientras que Hülkenberg, Bearman y Sainz avanzaron una posición cada uno.

La grilla de partida quedó conformada de la siguiente manera: