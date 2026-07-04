La brutal autocrítica de Gasly tras la clasificación en el GP de Gran Bretaña: " Ha sido un día difícil"

Pierre Gasly reconoció que el equipo está lejos del ritmo de los líderes después de una clasificación complicada en el GP de Gran Bretaña.

Pierre Gasly cerró una jornada compleja para Alpine en el Gran Premio de Gran Bretaña. Luego de finalizar 11° en la Carrera Sprint y clasificarse 12° para la competencia principal de Silverstone, el francés realizó una dura autocrítica sobre el rendimiento del A526 y admitió que la escudería todavía está lejos del nivel de sus principales rivales.

El piloto francés reconoció que el sábado sirvió para dejar en evidencia las limitaciones del equipo: "Hoy ha sido un día difícil para nosotros, con una carrera al sprint complicada y una sesión de clasificación desafiante. Nos ha servido para poner los pies en la tierra, ya que nos falta ritmo en comparación con nuestros rivales, que han estado constantemente muy por delante y fuera de nuestro alcance", explicó.

La brutal autocrítica de Gasly tras la clasificación en el GP de Gran Bretaña Gasly también analizó lo ocurrido durante la Sprint, donde llegó a ubicarse entre los diez primeros, aunque rápidamente perdió terreno frente a otros competidores: "Tuve una buena salida, llegando hasta la octava posición, pero una vez que los Racing Bulls e Isack Hadjar nos alcanzaron, no pude seguirles el ritmo", lamentó.

Pierre Gasly fue muy autocrítico tras clasificarse 12° en Silverstone. X @AlpineF1Team A pesar de las dificultades, el francés destacó que Alpine logró encontrar algunas mejoras respecto del viernes, aunque dejó en claro que todavía no alcanzan para pelear más arriba: "Sentí que hemos progresado respecto a ayer, pero no es suficiente y necesitamos dar pasos mucho más grandes", afirmó con sinceridad.