La fuerte autocrítica de Gasly tras el desastre de Alpine en el GP de Austria: "Ha sido un poco horrible"

Gasly lamentó el flojo rendimiento del A526 en el Red Bull Ring, explicó los problemas que sufrió y pidió encontrar respuestas antes del GP de Silverstone.

Pierre Gasly no ocultó su frustración tras el Gran Premio de Austria, donde Alpine firmó su peor actuación de la temporada 2026. El francés finalizó 13°, lejos de la zona de puntos, y realizó una fuerte autocrítica sobre el rendimiento del equipo, que por primera vez en el año se fue con las manos vacías del campeonato.

"La tarde ha sido un poco horrible; hemos tenido un problema de potencia desde la salida hasta la curva 4", explicó Gasly una vez terminada la carrera. El inconveniente no fue exclusivo del francés, ya que Franco Colapinto también sufrió una falla en el sistema de "boost" durante la largada, lo que condicionó la competencia de ambos pilotos desde los primeros metros.

La fuerte autocrítica de Gasly tras el desastre de Alpine en el GP de Austria El piloto de Alpine también apuntó contra el comportamiento general del auto durante toda la prueba: "Ha sido la carrera más complicada del año en cuanto a adherencia; el equilibrio no era el adecuado, el desgaste de los neumáticos ha sido malo... Hay muchas cosas que revisar", aseguró, dejando en evidencia la preocupación que existe dentro de la escudería francesa.

Pierre Gasly espera mejoras en el Alpine de cara al GP de Silverstone. Instagram @alpinef1team Pensando en el próximo compromiso en Silverstone, Gasly remarcó que será fundamental entender el funcionamiento de las nuevas evoluciones que Alpine estrenó en Austria: "Vamos a intentar entender un poco mejor las nuevas piezas que hemos montado en el coche. El miércoles estaré en el simulador; tenemos que mejorar el rendimiento", adelantó el francés.