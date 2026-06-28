Video: la dramática escena de la TV de Irán tras el agónico 3-3 de Austria que los dejó sin 16avos del Mundial
Irán estuvo clasificado a los 16avos de final durante unos segundos, pero el gol agónico de Austria cambió el destino del Grupo J y dejó una reacción viral.
El empate 3-3 entre Austria y Argelia tuvo consecuencias mucho más allá de los dos seleccionados. Durante algunos segundos, Irán se metía entre los mejores terceros y avanzaba a los dieciseisavos de final. Sin embargo, el gol de Sasa Kalajdzic a los 96 minutos modificó la clasificación y dejó eliminado al conjunto asiático, que seguía el desenlace desde la distancia.
La situación provocó una reacción inolvidable en la televisión estatal iraní. Cuando Riyad Mahrez marcó el 3-2 para Argelia, los conductores estallaron de felicidad al entender que ese resultado clasificaba a su selección. "¡Gol de Argelia! Han marcado el gol de la clasificación de Irán. Queda un minuto, el partido está tres a dos. Alá nos está recompensando y los musulmanes salvan a otros musulmanes", gritaron, mientras ya comenzaban a hablar del cruce de dieciseisavos frente a Suiza.
La ilusión duró muy poco. En la última jugada del encuentro, Kalajdzic conectó un cabezazo para establecer el 3-3 definitivo y cambiar otra vez el panorama. La transmisión pasó de la euforia absoluta al desconcierto. "¿Por qué? ¿Por qué este partido no se pudo quedar en dos a dos? ¿Por qué tienen que jugar así con nuestros sentimientos?", lanzó uno de los conductores, mientras detrás de cámara también se escuchaban los lamentos del equipo de producción.
La TV de Irán pasó de la euforia a la desolación por un gol en el minuto 96
El agónico empate le permitió a Austria quedarse con el segundo puesto del Grupo J y avanzar a los dieciseisavos de final, donde enfrentará a España. Argelia, por su parte, también logró clasificarse como uno de los mejores terceros y tendrá como rival a Suiza. El gran perjudicado fue Irán, que quedó eliminado después de haber saboreado la clasificación durante apenas unos instantes.
La increíble secuencia recorrió las redes sociales y se convirtió en una de las postales más impactantes de la fase de grupos. En cuestión de segundos, los hinchas iraníes pasaron de celebrar un boleto a la siguiente ronda a despedirse del Mundial, en una definición que difícilmente olvidarán.