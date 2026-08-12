Para Donald Trump, Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz: Irán lo niega

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que controla el estratégico estrecho de Ormuz, mientras Irán amenaza con mantenerlo cerrado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que las fuerzas militares estadounidenses tienen el “control total” del estrecho de Ormuz, en medio de las tension es con Irán y de los esfuerzos de Washington para mantener abierto el estratégico paso marítimo.

“Controlamos totalmente el estrecho de Ormuz. Lo controlamos nosotros; nadie más, solo nosotros. Nuestra armada es increíble y las cosas van de maravilla para nuestro país", declaró Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews (Maryland), a su regreso de Ohio.

Trump aseguró además que la situación con Irán “va de maravilla”, aunque expresó nuevamente su desconfianza hacia las autoridades iraníes.

Donald Trump no confía en Irán "No confío en Irán, soy la última persona que confiaría en Irán, me han mentido constantemente", dijo el mandatario, antes de insistir en que Estados Unidos mantiene actualmente el control del estrecho y que Irán no lo tiene.

En contraste, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezai, afirmó este martes que el estrecho de Ormuz no será reabierto hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra y al bloqueo naval contra Irán, libere sus activos congelados y acepte un alto el fuego que incluya también Líbano y Gaza.