Abren una investigación por un incidente entre el helicóptero de Donald Trump y un avión comercial

Ambas aeronaves pasaron a menos de 1,6 kilómetros de distancia, una separación inferior a las pautas de seguridad aeronáutica de Estados Unidos

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) inició una investigación tras un incidente aéreo ocurrido en el cielo de Washington entre un avión comercial y el helicóptero Marine One que trasladaba al presidente Donald Trump.

Según la información publicada por el diario The New York Times, ambas aeronaves pasaron a menos de 1,60 kilómetros (una milla) de distancia, por lo que la separación entre las aeronaves fue inferior a las pautas de seguridad aeronáutica vigentes en Estados Unidos, establecidas en 2,40 kilómetros en sentido horizontal y de 150 metros en sentido vertical.

La explicación preliminar La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que, según su análisis preliminar de seguridad, se produjo "una momentánea pérdida de separación después de la cual cada aeronave se alejó la una de la otra". El organismo agregó que el controlador aéreo mantuvo contacto tanto con el piloto del avión comercial como con el piloto del Marine One durante el episodio.