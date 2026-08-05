Donald Trump amenaza a Irán: un "golpe muy duro" si no prosperan las charlas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte a Irán. Su argumento se basa en que no permitirá que tenga armas nucleares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes a Irán de que sufrirá "un golpe muy duro" si vuelve a retirarse de las negociaciones para alcanzar un acuerdo que impida que Teherán desarrolle armas nucleares, en una entrevista con la cadena Fox News desde su campo de golf en Los Ángeles.

"Si vuelven a echarse atrás, van a sufrir un golpe muy duro. Lo saben; lo entienden. No tengo otra opción. No pueden tener un arma nuclear. Es muy sencillo", afirmó Trump.

El mandatario en los últimos días ha elevado sus advertencias contra Irán mientras asegura que existen conversaciones en marcha para alcanzar un acuerdo.

Donald Trump y una última oportunidad El mandatario estadounidense afirmó el lunes que los contactos con Teherán representan la "última oportunidad" para que Irán firme un "buen" acuerdo, aunque fuentes diplomáticas iraníes negaron que haya negociaciones directas con Washington y señalaron que los contactos actuales están centrados con Omán en las garantías para la seguridad del tránsito por el estrecho de Ormuz.

Donald Trump dice que el propósito de Irán es poseer armas nucleares. Foto Efe EFE Trump ha insistido en que el objetivo principal de cualquier acuerdo es la "desnuclearización" de Irán y ha advertido que Estados Unidos no permitirá que el país obtenga un arma nuclear.