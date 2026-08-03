El petróleo baja casi 5% mientras crece el optimismo de un acuerdo con Irán por el estrecho de Ormuz

Fuerte cambio de clima en los mercados ante la posibilidad de un acuerdo que impulsaría la oferta del petróleo.

Por el estrecho de Ormuz circula el 20% del petróleo y el gas natural que se comercializa en el mundo, por lo que el cierre de la ruta tiene un fuerte impacto en el precio de los insumos energéticos.

Los precios del petróleo Brent arrancan esta semana marcan en las pizarras US$83,89, una baja de 4,59% respecto del cierre del viernes, en medio de la buena recepción de los mercados a los intentos de Estados Unidos e Irán de encontrar una solución al conflicto en el Golfo Pérsico.

En cuanto al crudo ligero del Golfo de México, la referencia en el mercado norteamericano y gran parte de América Latina, registra una baja de 5,17% hasta 80,29 dólares por barril.

Tras una semana con fuerte volatilidad, con fuertes subas y bajas que se sucedieron casi sin interrupción, el mercado de petróleo está mostrando el cambio de humor que se registra por la posibilidad de avanzar en soluciones más de fondo en la guerra de Irán, el conflicto que gatilló el precio del crudo desde que el 28 de febrero pasado Estados Unidos e Israel atacaron sin previo aviso a Irán, generando la represalia de Teherán y el recalentamiento del conflicto en Medio Oriente.

Precios para abajo Los precios del petróleo cayeron cerca de un 5% luego de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunciara el domingo que las conversaciones con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz se llevarían a cabo el lunes, aunque Irán negó que se hubieran planeado dichas conversaciones, algo que luego parece haber cambiado.

"La caída de los precios del petróleo presionó a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, mientras los participantes del mercado seguían evaluando la probabilidad de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal si la guerra con Irán se prolongara", señala la agencia Reuters.