El precio del petróleo se derrumba más de 6% pero siguen las dudas sobre el impacto de la Guerra en el Golfo

El precio del petróleo Brent marca un retroceso este lunes hasta 85.72 dólares el barril , una caída de -6,5% en medio de la tregua entre Estados Unidos e Irán, que ya lleva tres días y a la espera de una solución de largo plazo a la guerra en Medio Oriente . Por su parte, el crudo ligero del Golfo de México (WTI) baja a 82,24, una caída de -7,93%.

La variación de los precios a la baja aleja las posibilidades de un rebrote inflacionario a nivel global, aunque aún no se despeja el horizonte y todo puede volver atrás ante un cambio de tendencia en el curso de la guerra. En este punto vale recordar que en las últimas dos semanas el precio del petróleo había subido un 20%, antes de esta baja importante en el arranque de la semana.

El trasfondo de esta baja son las declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump, acerca de la posibilidad de se llegue un acuerdo final con Irán. En el medio de estas tensiones, el precio de petróleo llegó a superar temporalmente los US$ 100 el barril, una vez que recrudeciera el conflicto en Medio Oriente , con Irán amenazando con volver a cerrar el estratégico estrecho de Ormuz. Además, existe el riesgo de que el conflicto se extienda hasta el mar Rojo, afectando a más exportaciones de crudo.

La tregua llegó luego de que el presidente Trump, luego de reunirse con sus asesores militares, decidiera reducir la presión sobre el Golfo Pérsico, ante la reducción de las reservas de defensas aéreas del Pentágono.

En este contexto, un funcionario de Irán declaró a la agencia Reuters que el país suspendería los ataques de represalia mientras se mantuviera la pausa estadounidense. Pero la tensión está latente y se reanudarían los enfrentamientos si fracasan las negociaciones.

"Una fuerte caída en el precio del petróleo, hasta los 90 dólares por barril, está contribuyendo a que los mercados bursátiles mundiales tengan un buen comienzo de semana, mientras Estados Unidos e Irán cesan nuevamente las hostilidades en medio de los esfuerzos de Omán por negociar un acuerdo sobre la espinosa cuestión del paso marítimo por el estrecho de Ormuz", declaró Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell, citado por el portal especializado Investing.com.

Precio del petróleo

"El crudo Brent había vuelto a alcanzar los 100 dólares por barril a finales de la semana pasada, tras nuevos ataques militares entre Washington y Teherán, pero la iniciativa omaní infunde a los inversores nuevas esperanzas de que un acuerdo duradero entre Estados Unidos e Irán esté al alcance. Desde el acuerdo de paz inicial del 8 de abril, la opinión generalizada en los mercados ha sido que la escalada militar había terminado, por lo que la desescalada era el siguiente paso y un acuerdo la conclusión final", afirmó.

"Esto, a su vez, reforzó las expectativas de un retroceso del petróleo hasta los 70 dólares por barril, donde se encontraba antes de los primeros ataques estadounidenses e israelíes a finales de febrero", añadió Mould.

Los enfrentamientos volvieron a estallar este mes luego de que Irán atacara buques mercantes en el estratégico estrecho de Ormuz y sus alrededores, algo que provocó el colapso del acuerdo de paz provisional firmado entre ambas partes en junio.

Analistas destacan que los temores por la interrupción del suministro de petróleo se agravó cuando los hutíes de Yemen, aliados de Irán, atacaron petroleros saudíes en el estrecho de Bab el-Mandeb en el mar Rojo.