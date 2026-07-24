Petróleo a US$100 y aranceles de Trump: las dos caras del vínculo entre Milei y EE.UU.

La Argentina atraviesa un escenario económico con señales positivas y desafíos externos. Por un lado, el precio internacional del petróleo volvió a superar los US$100 por barril , un salto que puede favorecer las exportaciones energéticas y generar mayores ingresos de divisas para el país. Por otro, la administración de Donald Trump estableció un arancel general del 10% para la mayoría de las exportaciones argentinas , una de las tasas más bajas dentro del nuevo esquema comercial estadounidense.

Ambos factores tienen un punto en común: la relación estratégica entre Javier Milei y Donald Trump , que atraviesa una etapa de fuerte cercanía política y económica.

La decisión de Estados Unidos de aplicar un arancel del 10% a la mayoría de los productos argentinos dejó al país en una posición más favorable frente a otros socios comerciales, que enfrentarán tasas de hasta el 12,5%.

El entendimiento bilateral también contempla la eliminación de aranceles estadounidenses para 1.675 productos argentinos , una medida que, según estimaciones oficiales, permitiría recuperar exportaciones por aproximadamente US$1.013 millones .

Además, Argentina eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias de productos estadounidenses y reducirá al 2% las tasas para otras 20, principalmente vinculadas con autopartes.

El petróleo a US$100 puede generar más dólares

El salto del precio del Brent por encima de los US$100 representa una oportunidad para la Argentina, especialmente por el crecimiento de Vaca Muerta.

Un barril más caro permite que cada tonelada de petróleo exportada genere mayores ingresos y fortalece la capacidad del país para sumar divisas en un momento en el que los ingresos provenientes del sector agropecuario pueden ser más limitados por cuestiones estacionales.

Según estimaciones de mercado, un petróleo en torno a los US$100 podría generar hasta US$5.000 millones adicionales en exportaciones de hidrocarburos.

La suba también mejora la rentabilidad de las empresas energéticas y puede acelerar inversiones, perforaciones y nuevos proyectos en Vaca Muerta.

El acero y el aluminio quedaron afuera del beneficio

La mejora comercial con Estados Unidos no alcanza a todos los sectores. El acero y el aluminio argentinos continuarán pagando un arancel del 50%, debido al carácter estratégico que estos productos tienen para la economía estadounidense.

Por lo tanto, mientras buena parte de las exportaciones argentinas tendrá un gravamen del 10%, estos sectores enfrentarán una carga significativamente mayor.

Más petróleo, pero también más presión sobre los combustibles

El regreso del petróleo a los US$100 también presenta riesgos para la economía argentina. Aunque el país es productor de hidrocarburos, los precios internos de los combustibles están vinculados, en parte, con la evolución de las cotizaciones internacionales.

Un Brent elevado aumenta la presión sobre los costos de las refinerías y podría generar incentivos para una suba de la nafta y el gasoil. Por ahora, no habría planes de YPF para incrementar nuevamente los precios en los surtidores, aunque la evolución del mercado internacional será determinante.

Un eventual aumento de los combustibles también tendría impacto sobre el transporte y el sector agropecuario, que depende del gasoil para las tareas de siembra, cosecha y traslado de la producción.

El cupo de carne suma otro beneficio para Argentina

La relación entre Milei y Trump también se refleja en el comercio de carne vacuna. Para 2026, Argentina cuenta con un cupo de exportación de 100.000 toneladas hacia Estados Unidos.

La cifra incluye las 20.000 toneladas del cupo tradicional y otras 80.000 toneladas anunciadas por Trump durante el encuentro que mantuvo con Milei en la Casa Blanca.

Según las estimaciones citadas, la ampliación podría representar cerca de US$800 millones adicionales para las exportaciones argentinas de carne bovina.

El petróleo caro puede complicar el financiamiento

Sin embargo, el escenario internacional también presenta un costado negativo. La suba del petróleo puede dificultar la lucha contra la inflación en Estados Unidos y reducir las posibilidades de que la Reserva Federal avance con una baja de tasas.

Incluso crecen los temores a que las tasas permanezcan elevadas durante más tiempo. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años llegó al 4,70% anual, una situación que impacta sobre los mercados emergentes.

En el caso argentino, la suba de las tasas internacionales golpeó a los bonos y llevó nuevamente el riesgo país por encima de los 430 puntos básicos, complicando las posibilidades de acceder al financiamiento externo.

Una oportunidad con riesgos para la economía de Milei

El escenario combina dos noticias relevantes para el Gobierno de Javier Milei. Un petróleo a US$100 puede fortalecer las exportaciones de Vaca Muerta y generar una importante entrada de dólares, mientras que la cercanía con Donald Trump permite a la Argentina mantener uno de los aranceles más bajos dentro del nuevo esquema comercial estadounidense y acceder a beneficios para miles de productos.

Pero los riesgos también están presentes: el petróleo caro puede presionar sobre los combustibles y la inflación, mientras que las tasas altas en Estados Unidos encarecen el financiamiento y dificultan el acceso de la Argentina a los mercados internacionales.

Así, la alianza entre Milei y Trump y el auge de Vaca Muerta ofrecen nuevas oportunidades para sumar dólares, aunque el contexto global obliga al Gobierno a moverse entre los beneficios de un mayor ingreso de divisas y los costos de un escenario financiero internacional más adverso.