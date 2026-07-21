El petróleo sube casi 2% pero los analistas se preguntan por qué no se "volvió loco" por la guerra de Irán

El precio del petróleo Brent del Mar del Norte se ubica este martes a 91,02 dólares el barril, una suba del 2% en la rueda, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) del Golfo de México cotiza a US$ 84,28, un avance de 2,1%, en lo que es una muestra del nerviosismo que se apoderó del mercado en los últimos días.

La falta de acuerdo sobre la apertura del estratégico estrecho de Ormuz entre Estados Unidos e Irán recalentó el mercado petrolero, ante la nueva ola de enfrentamientos armados en el Golfo Pérsico.

En este contexto, analistas se preguntan por qué incluso el precio del petróleo no se disparó mucho más de lo que lo hizo en los últimos días. El cierre del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra pasaba el 20% del petróleo y gas natural que se comercializa a nivel mundial.

Las dudas sobrevienen porque una vez iniciado el bombardeo de Irán por parte de las fuerzas conjuntas de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, las especulaciones respecto del nivel al que treparía el crudo llevaban el precio hasta 150 dólares el barril y los más extremos hablaban incluso de 200 dólares el barril, una situación que hubiera puesto a la economía en una situación muy comprometida.

"Los futuros del crudo Brent alcanzaron un máximo de alrededor de 126 dólares, cómodamente por debajo del máximo histórico de 147 dólares de 2008, y promediaron solo 101 dólares por barril entre el inicio del conflicto el 28 de febrero y el 11 de junio, cuando el presidente estadounidense Donald Trump suspendió los ataques contra Irán, antes de retroceder brevemente a los niveles previos a la guerra de 70 dólares a principios de julio", sostiene un análisis de la agencia Reuters.

Entre las razones de este comportamiento el estudio menciona cinco cuestiones centrales. En primer lugar, el factor chino. El gigante asiático es el principal importador de petróleo, pero en junio "redujo drásticamente" las compras al exterior, llevándolas al nivel más bajo en una década. Se redujo el consumo al máximo y el sector petroquímico bajó la producción.

El segundo factor que incidió en la relativamente moderada suba del precio es que Estados Unidos aumentó su producción, señala la analista Anushree Mukherjee en Reuters.

Estados Unidos aumentó la producción de crudo, trepando a un récord de 13,93 millones de barriles diarios en abril, pero además liberó crudo de su Reserva Estratégica de Petróleo, en el marco de una estrategia coordinada con la Agencia Internacional de Energía de liberar 400 millones de barriles en marzo, lo que ayudó a reducir los cortes del suministro.

Cuestión de precios

En paralelo, y como tercer aspecto clave en el mercado petrolero, las idas y venidas de Donald Trump respecto del curso de las negociaciones de paz, y por lo tanto, su impacto en el precio del crudo llevó a los inversores a moderar su percepción alcista.

"La liquidez del mercado petrolero ha disminuido, ya que muchos operadores se muestran reacios a realizar grandes apuestas alcistas ante el riesgo de reversiones repentinas del mercado", señala Reuters. "El mercado sufre de fatiga informativa, lo que reduce el impacto de los nuevos anuncios en los precios", explicó Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank, citado por la agencia.

El juego de Arabia

En este contexto, y tras sucesivas treguas, los flujos de comercio por el estrecho de Ormuz comenzaron a recuperarse. Además, Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del Golfo, incrementó notablemente sus envíos desde el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, lo que ayudó a compensar la pérdida de barriles a través del Estrecho de Ormuz.

Por último, se amplió el suministro de carga física inmediata. Los operadores afirman que hay un vasto suministro de petróleo físico, lo que pone coto a la reacción de los precios en medio del conflicto en el Golfo.

Por caso, "los diferenciales del crudo en Europa, como el Forties del Mar del Norte, que sirven de referencia para el Brent a plazo, han caído a un descuento desde la prima récord registrada en abril", explica la analista.

Otros son menos optimistas. "Hay mucho crudo inmediato disponible por ahora", dijo el avezado operador Adi Imsirovic. "¡Puede que no dure!"