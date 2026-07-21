Moody's mejoró la nota de la Argentina: qué significa y por qué es clave para Javier Milei

La calificadora Moody's subió la calificación crediticia de la deuda soberana argentina, que pasó de Caa1 a B3 tanto para los compromisos en moneda local como en moneda extranjera, y cambió la perspectiva de estable a positiva.

De acuerdo con la agencia, la decisión responde a una caída significativa del riesgo de default, en un escenario en el que la estabilización macroeconómica derivó en una mejora más sostenible de los fundamentos crediticios y en un fortalecimiento de la gobernanza.

En su informe, la firma estadounidense subrayó que los superávits fiscales sostenidos, el descenso de la inflación y la continuidad del proceso de liberalización económica apuntalan la credibilidad de las políticas y reducen la volatilidad macro.

A eso sumó una mejora notable del frente externo, apoyada en un mejor desempeño exportador, el crecimiento de la inversión extranjera directa en energía y minería, y un acceso más fluido al financiamiento internacional.

El cambio de perspectiva anticipa que la nota podría seguir subiendo. Según Moody's, el perfil crediticio argentino "podría fortalecerse aún más si las mejoras estructurales en las finanzas externas se combinan con la estabilización macroeconómica en curso".

La agencia también se refirió al factor político, con la mira en los comicios de 2027: "Aunque persisten riesgos políticos de cara a las elecciones generales de 2027, se considera que el abanico de posibles políticas se ha reducido respecto a ciclos anteriores, lo que aumenta la probabilidad de continuidad en las medidas actuales y de mejoras sostenidas en la liquidez externa y la capacidad de pago de la deuda".

Los techos por moneda y su lectura

En paralelo, la calificadora ajustó los topes por moneda: el de moneda local subió a Ba3 desde B1, mientras que el de moneda extranjera pasó a B1 desde B2. La brecha de tres escalones entre el techo local y la nota soberana expresa, según el informe, "una mayor previsibilidad en las acciones e instituciones del gobierno y una menor intervención estatal en la economía y el sistema financiero, frente a riesgos políticos persistentes y desequilibrios externos que mejoran de forma gradual".

La distancia entre los techos de moneda local y extranjera, en tanto, obedece a una "mayor eficacia de las políticas y un bajo nivel de endeudamiento externo, aunque limitada por la baja apertura de la cuenta de capital".