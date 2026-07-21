Impuesto al Mundial: ARCA podría quedarse con una parte del millonario premio de FIFA

La obtención del subcampeonato en el Mundial 2026 no solo dejó un reconocimiento deportivo para la Selección argentina, sino también un ingreso millonario: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) percibirá USD 33 millones en premios por parte de la FIFA. Ahora, ARCA mira de reojo la situación para sacar su tajada.

Sin embargo, ese monto no llegará íntegro a los bolsillos de los protagonistas, ya que parte quedará alcanzada por impuestos en Argentina, específicamente de los que juegan y viven en el país como Leandro Paredes (Boca), Gonzalo Montiel (River) y Nicolás Otamendi (River).

El dinero que entrega la FIFA no va directamente a los jugadores, sino que primero lo recibe la AFA, que luego lo distribuye entre futbolistas, cuerpo técnico y otros integrantes según acuerdos internos.

Una vez repartidos, esos ingresos quedan alcanzados por el Impuesto a las Ganancias , lo que implica que cada beneficiario deberá tributar en función de su situación fiscal. Según especialistas, estos premios se consideran rentas de cuarta categoría , es decir, ingresos derivados de la actividad profesional de los jugadores.

“Estos beneficios impactan en el bolsillo de los jugadores por el incremento del Impuesto a las Ganancias”, explicó el tributarista Félix Rolando.

El monto que efectivamente podría quedarse ARCA depende de un factor central: la residencia fiscal de cada futbolista.

Los jugadores que residen en Argentina —como algunos que militan en clubes locales— tributarán el impuesto en el país. Y aquí ARCA podría quedarse con parte del millonario premio que ellos recibirán.

Aquellos que viven en el exterior deberán pagar según la legislación fiscal del país donde tengan su residencia.

Además, al tratarse de un ingreso generado por la actividad profesional, el premio también puede considerarse de fuente extranjera, lo que agrega complejidad al cálculo impositivo.

Cuánto podría quedarse ARCA

Aunque no hay una cifra única, ya que depende de cada caso individual, los expertos coinciden en que el impacto puede ser significativo. El impuesto se aplica sobre lo que percibe cada jugador, por lo que ARCA podría captar una porción relevante del dinero distribuido, especialmente en los casos de residentes en el país.

El esquema de premios del Mundial 2026 marcó cifras históricas:

Campeón: USD 50 millones

Subcampeón: USD 33 millones

Tercer puesto: USD 29 millones

Pero, más allá de los números, el caso deja en evidencia que incluso los premios deportivos de alto nivel no escapan al sistema tributario. Así, parte de la recompensa económica por el desempeño de la Selección terminará, inevitablemente, en manos del fisco.