ARCA anunció las nuevas escalas del monotributo: así quedan las cuotas y categorías desde agosto
Con el ajuste por inflación, ARCA actualizó las escalas del monotributo con nuevos topes de facturación y cuotas mensuales.
A partir del 1 de agosto entrarán en vigencia las nuevas escalas del monotributo, luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizara los topes de facturación y las cuotas mensuales de todas las categorías. El ajuste se realizó en función de la inflación acumulada del semestre, que fue del 16,8%, según el INDEC.
Con la actualización, aumentan tanto los límites de ingresos para permanecer en cada categoría como los importes que deberán pagar mensualmente los monotributistas, ya que las cuotas incluyen el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la obra social.
Cómo quedan las escalas del monotributo desde agosto
Las nuevas categorías reflejan el ajuste semestral por inflación.
Entre los principales cambios se destacan:
- Categoría A: el tope de facturación anual pasa de $10.277.988,13 a $12.009.410,45.
- Categoría K: el límite máximo de ingresos aumenta de $108.357.084 a $126.610.838,75 anuales.
Además de los topes de facturación, también se actualizaron las cuotas mensuales que pagan los contribuyentes.
Cuánto habrá que pagar de monotributo
Con los nuevos valores, las cuotas mensuales quedarán de la siguiente manera:
- Categoría A: $49.527,18 para servicios y bienes
- Categoría B: $56.379,08 para servicios y bienes
- Categoría C: $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para bienes
- Categoría D: $84.612,93 para servicios y $82.564,81 para bienes
- Categoría E: $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para bienes
- Categoría F: $150.784,21 para servicios y $129.930,65 para bienes
- Categoría G: $230.312,94 para servicios y $158.815,05 para bienes
- Categoría H: $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para bienes
- Categoría I: $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para bienes
- Categoría J: $1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para bienes
- Categoría K: $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para bienes
Los importes incluyen el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social.
Cómo hacer la recategorización del monotributo
ARCA recordó que quienes hayan tenido modificaciones en sus ingresos, alquileres, superficie afectada a la actividad o consumo de energía deberán actualizar su categoría mediante el portal del organismo.
Para realizar el trámite hay que seguir estos pasos:
- Ingresar al portal de ARCA con CUIT y clave fiscal.
- Entrar al servicio Monotributo.
- Seleccionar la opción "Recategorizarme".
- Revisar la información registrada y presionar "Continuar recategorización".
- Actualizar los datos correspondientes.
- Confirmar el trámite y descargar el formulario F.184 junto con la nueva credencial de pago.
El organismo también recordó que la recategorización simplificada muestra automáticamente la facturación anual registrada, lo que agiliza el trámite para los contribuyentes.
Qué pasa si no hacés la recategorización
ARCA puede realizar una recategorización de oficio cuando detecta inconsistencias entre la categoría declarada y la información fiscal del contribuyente, como compras, gastos o acreditaciones bancarias superiores a los ingresos permitidos.
En esos casos, el organismo notificará la decisión a través del domicilio fiscal electrónico. Si el monotributista no está de acuerdo, podrá presentar una apelación mediante el servicio Presentaciones Digitales dentro de los plazos establecidos.