ARCA anunció las nuevas escalas del monotributo: así quedan las cuotas y categorías desde agosto

Con el ajuste por inflación, ARCA actualizó las escalas del monotributo con nuevos topes de facturación y cuotas mensuales.

A partir del 1 de agosto entrarán en vigencia las nuevas escalas del monotributo, luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizara los topes de facturación y las cuotas mensuales de todas las categorías. El ajuste se realizó en función de la inflación acumulada del semestre, que fue del 16,8%, según el INDEC.

Con la actualización, aumentan tanto los límites de ingresos para permanecer en cada categoría como los importes que deberán pagar mensualmente los monotributistas, ya que las cuotas incluyen el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la obra social.

Nuevas escalas del monotributo. Foto: ARCA Cómo quedan las escalas del monotributo desde agosto Las nuevas categorías reflejan el ajuste semestral por inflación.

Entre los principales cambios se destacan:

Categoría A: el tope de facturación anual pasa de $10.277.988,13 a $12.009.410,45.

Categoría K: el límite máximo de ingresos aumenta de $108.357.084 a $126.610.838,75 anuales. Además de los topes de facturación, también se actualizaron las cuotas mensuales que pagan los contribuyentes.