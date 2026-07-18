ARCA prorrogó Ganancias: hasta cuándo hay tiempo para presentar la declaración jurada y qué pasa con el pago

ARCA extendió el plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. Cuál es la nueva fecha y por qué el vencimiento para pagar no cambia.

ARCA volvió a prorrogar la presentación de la declaración jurada de Ganancias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó una nueva prórroga para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, la medida no modifica el vencimiento para pagar el tributo, por lo que los contribuyentes deberán tener en cuenta dos fechas distintas.

La decisión fue anunciada por el organismo luego de una reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y representantes de asociaciones de contadores, en la que también se analizaron cambios al proyecto de Ley de Inocencia Fiscal.

Desde ARCA explicaron que la prórroga tiene como objetivo "facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias", otorgando más tiempo para confeccionar correctamente las declaraciones.

Pese a que ARCA extendió el plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, el vencimiento para pagar no cambia. Foto: ARCA ARCA prorrogó la presentación de Ganancias: cuáles son las nuevas fechas Con el cambio dispuesto por el organismo recaudador, el cronograma quedó de la siguiente manera:

Presentación de la declaración jurada: hasta el 27 de agosto.

Pago del Impuesto a las Ganancias: vence el 27 de julio. La extensión alcanza únicamente a la presentación de la documentación y no modifica la obligación de ingresar el pago en la fecha prevista.