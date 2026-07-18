ARCA prorrogó Ganancias: hasta cuándo hay tiempo para presentar la declaración jurada y qué pasa con el pago
ARCA extendió el plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. Cuál es la nueva fecha y por qué el vencimiento para pagar no cambia.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó una nueva prórroga para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, la medida no modifica el vencimiento para pagar el tributo, por lo que los contribuyentes deberán tener en cuenta dos fechas distintas.
La decisión fue anunciada por el organismo luego de una reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y representantes de asociaciones de contadores, en la que también se analizaron cambios al proyecto de Ley de Inocencia Fiscal.
Desde ARCA explicaron que la prórroga tiene como objetivo "facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias", otorgando más tiempo para confeccionar correctamente las declaraciones.
ARCA prorrogó la presentación de Ganancias: cuáles son las nuevas fechas
Con el cambio dispuesto por el organismo recaudador, el cronograma quedó de la siguiente manera:
- Presentación de la declaración jurada: hasta el 27 de agosto.
- Pago del Impuesto a las Ganancias: vence el 27 de julio.
La extensión alcanza únicamente a la presentación de la documentación y no modifica la obligación de ingresar el pago en la fecha prevista.
Cabe recordar que el vencimiento ya había sido postergado anteriormente, cuando pasó de junio a fines de julio, a pedido de entidades que representan a los profesionales en ciencias económicas, que reclamaban más tiempo para elaborar las declaraciones.
Por qué se volvió a postergar el vencimiento
La prórroga anterior tuvo impacto en la recaudación del Estado durante junio. El propio Luis Caputo reconoció que el corrimiento del vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas fue uno de los factores que explicó el resultado fiscal de ese mes.
"Esto es porque corrimos el vencimiento de Ganancias de personas humanas de junio a julio", respondió el ministro al ser consultado sobre la baja de ingresos tributarios.
Qué cambios analiza el Gobierno para la Ley de Inocencia Fiscal
Durante el encuentro con especialistas, Caputo también avanzó en las modificaciones que el Gobierno busca incorporar al proyecto de Ley de Inocencia Fiscal antes de enviarlo al Congreso.
Entre los principales cambios que están en análisis figuran:
- Eliminar el límite de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio, para ampliar el acceso al régimen simplificado de Ganancias.
- Modificar el margen de tolerancia entre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por ARCA, fijando un piso para que diferencias menores no hagan perder los beneficios.
- Permitir que quienes rectifiquen su declaración jurada dentro de un plazo determinado —por ejemplo, 15 días— conserven las ventajas del régimen.
- Mantener la posibilidad de adhesión para los grandes contribuyentes nacionales únicamente para presentar y pagar, pero sin acceder a