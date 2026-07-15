Monotributo ARCA: cuánto se puede facturar por mes según la categoría sin superar los límites

ARCA reveló los montos que se pueden facturar por mes según la categoría del Monotributo. Los detalles a tener en cuenta.

Los contribuyentes adheridos al Monotributo deben controlar de manera permanente su nivel de facturación para evitar exceder los topes establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El régimen contempla categorías que se determinan principalmente por los ingresos brutos anuales, además de otros parámetros como la superficie afectada a la actividad.

Aunque los límites del Monotributo se expresan en valores anuales, muchos pequeños contribuyentes toman como referencia un promedio mensual para organizar su actividad y reducir el riesgo de superar el tope permitido. Para ello, basta con dividir el límite anual de cada categoría por doce.

Montos del Monotributo en ARCA De esta manera, los montos aproximados de facturación mensual quedan de la siguiente forma:

Categoría A: hasta aproximadamente $749.000 por mes.

Categoría B: hasta alrededor de $1.098.000 mensuales.

Categoría C: cerca de $1.538.000 por mes.

Categoría D: aproximadamente $1.911.000 mensuales.

Categoría E: alrededor de $2.248.000 por mes.

Categoría F: unos $2.817.000 mensuales.

Categoría G: cerca de $3.369.000 por mes.

Categoría H: aproximadamente $5.112.000 mensuales.

Categoría I: unos $6.146.000 por mes.

Categoría J: alrededor de $7.149.000 mensuales.

Categoría K: cerca de $8.680.000 mensuales. Sin embargo, especialistas recuerdan que ARCA no evalúa la facturación por mes calendario, sino los ingresos acumulados durante los últimos doce meses. Esto significa que un contribuyente puede facturar más en un determinado mes siempre que el total anual no supere el límite correspondiente a su categoría.

Además de los ingresos, el organismo también considera otros parámetros para determinar la categoría correcta, como los metros cuadrados destinados a la actividad, el consumo anual de energía eléctrica y el monto de los alquileres comerciales cuando corresponda.