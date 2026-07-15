Monotributo: cuáles son los nuevos montos para el segundo semestre 2026

Ante la oficialización del IPC, se estima que el monotributo sufrirá un aumento del 16,85% en sus montos de facturación y cuotas a partir de agosto.

Los nuevos montos del monotributo se aplicarán a partir de agosto. Foto: Walter Moreno/Mdz con Moto G 24

Las categorías del monotributo tendrán un nuevo ajuste en las cuotas y en los topes de facturación a partir del mes de agosto. Se estima que, con esta actualización, el límite máximo de facturación de la categoría A subiría a $12.009.410,45 aproximadamente, mientras que el de la categoría K alcanzaría los $126.610.838,75.

En este sentido, la cuota mensual total estimada comenzaría en $49.527,18 para la categoría A. En servicios, llegaría hasta $1.614.446,03 para la categoría K; y en venta de cosas muebles, hasta $702.103,23.

Estos nuevos números se estiman a partir de la oficialización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informó el Indec el 14 de julio. El organismo confirmó que el IPC de junio aumentó un 1,9% y que la variación acumulada durante el primer semestre de 2026 fue del 16,85%, número que marca el reajuste del monotributo. Esta actualización se realiza dos veces al año: en enero y en julio.

Cómo cambiarían los montos por categoría del monotributo Si bien ARCA aún debe confirmar los nuevos montos, así quedarían los valores estimados para dos de las categorías más consultadas:

Categoría A: el tope de ingreso pasaría de $10.277.988,13 a $12.009.829,13, mientras que la cuota subiría de $42.386,74 a $49.528,91, aproximadamente.

Categoría B: el tope de facturación subiría de $15.058.447,71 a $17.595.796,15, y la cuota mensual pasaría de $48.250,70 a $56.380,94. Así, todas las categorías modificarían su tope de facturación máxima y también su cuota, con un aumento de aproximadamente el 16,85% respecto de los montos actuales.