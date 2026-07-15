Anses: cuánto cobran jubilados y pensionados en agosto 2026 con el 1,9% de aumento

El Indec confirmó la inflación de junio, dato que define el aumento de las prestaciones de Anses en agosto: los nuevos montos.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de junio, un dato clave porque marca el aumento de agosto 2026 para las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La inflación del sexto mes del año marcó 1,9%, porcentaje que establece el ajuste que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de las diferentes asignaciones. El mecanismo está determinado por el Decreto 274/2024, que actualizó la fórmula de movilidad durante el Gobierno de Javier Milei.

Con este aumento, la jubilación mínima quedará en $419.734,71 para agosto. De confirmarse el bono de refuerzo, el monto total ascendería a $489.734,71. En el caso de los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto a cobrar sería de $405.853,69, conformado por el haber básico y el bono. Finalmente, los titulares de la Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez pasarían a un total de $363.871,98, también compuesto por haber y bono, mientras que la Pensión Madre de 7 Hijos aumentaría a $489.817,12.

La inflación acumuló 16,8% en los primeros seis meses de 2026. ALF PONCE MERCADO / MDZ La inflación de 1,9%, el dato más bajo en 10 meses En julio, las prestaciones de Anses habían recibido un aumento del 2,1%, un porcentaje que venía sosteniéndose por encima del 2% en los meses previos. Ahora, la inflación volvió a mostrar una desaceleración, impulsada según el Indec por una suba en Recreación y Cultura, rubro que registró un alza del 4,2% como consecuencia del incremento en los paquetes de turismo.