Tras el dato de inflación, así quedan las jubilaciones de Anses con aumento y bono

La publicación de la inflación de junio por parte del INDEC confirmó el próximo aumento para las pensiones y jubilaciones de Anses . Con la fórmula de movilidad vigente, en agosto los haberes subirán 1,9% y, si no hay cambios, continuará el bono extraordinario de $70.000 para quienes cumplan los requisitos.

El incremento surge de la actualización mensual establecida por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Con este ajuste, los nuevos montos que pagará Anses desde agosto serán los siguientes.

Con el aumento del 1,9% y el bono extraordinario de $70.000, los haberes quedarán de la siguiente manera:

Las jubilaciones y pensiones de Anses aumentarán un 1,9%, de acuerdo a la inflación de junio.

El refuerzo extraordinario no alcanza a todos los jubilados y pensionados, sino que está destinado a quienes perciben los ingresos previsionales más bajos.

Jubilados que perciben el haber mínimo.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para acceder al bono completo, el haber no debe superar la jubilación mínima. Quienes cobren un monto superior recibirán un bono proporcional para completar un ingreso total de $489.817,12.

Inflación de junio: el número que define el aumento de Anses

El INDEC informó que la inflación de junio fue del 1,9%, porcentaje que determina el incremento de las jubilaciones, pensiones y asignaciones que pagará Anses en agosto.

Con este resultado, el IPC acumuló un aumento de 33,5% interanual y registró uno de los valores mensuales más bajos de los últimos diez meses.

Entre los rubros que más subieron durante junio se destacaron los precios estacionales, con un incremento del 3,4%, impulsado principalmente por las verduras y el turismo. En tanto, los precios regulados avanzaron 2,4%, debido a las subas en electricidad y transporte público.