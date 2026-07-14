La inflación volvió a bajar en junio y pudo quebrar el piso psicológico del 2%

La inflación del mes de junio fue del 1,9%, según el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) del Indec . De esta forma hilvanó el tercer mes consecutivos a la baja, tras varios meses de suba. Tras tocar el pico de 3,4% en marzo, cedió a 2,6% en abril y 2,1% en mayo.

El dato está en línea con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado ( REM ) del Banco Central, que habían estimado un IPC en el orden del 2% para el sexto mes del año.

La medición de los últimos 12 meses marcó un 33,5% y para el primer semestre del año un 16,8%.

Los precios estacionales fueron los que mayor impulso le dieron al IPC. Subieron un 3,4% debido al aumento en Verduras y en Turismo (aviones, hoteles y paquetes turísticos), compensado por la caída en Frutas.

Los precios Regulados (2,3%) también subieron por encima del índice general. Registraron fuertes subas la Electricidad y el Transporte público.

En tanto que el IPC Núcleo fue de 1,6%, por debajo de la inflación general. Las principales subas fueron en Pan y cereales, Productos medicinales y Alquiler de la vivienda y gastos conexos.

La división con mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,2%) como consecuencia del aumento en paquetes turísticos, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Comunicaciones (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).

El rubro más relevante para la canasta básica, Alimentos y bebidas, subió un 1,3% y volvió a quedar por debajo del índice general.