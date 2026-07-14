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Inflación

La inflación volvió a bajar en junio y pudo quebrar el piso psicológico del 2%

Con una inflación del 1,9% en junio, la medición de los últimos 12 meses se ubica en 33,5% y el acumulado semestral en 16,8%.

Sergio Lanzafame

Sergio Lanzafame

Los precios desaceleraro su escalada en el mes de junio

Los precios desaceleraro su escalada en el mes de junio

Noticias Argentinas

La inflación del mes de junio fue del 1,9%, según el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. De esta forma hilvanó el tercer mes consecutivos a la baja, tras varios meses de suba. Tras tocar el pico de 3,4% en marzo, cedió a 2,6% en abril y 2,1% en mayo.

El dato está en línea con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que habían estimado un IPC en el orden del 2% para el sexto mes del año.

La medición de los últimos 12 meses marcó un 33,5% y para el primer semestre del año un 16,8%.

Precios estacionales y regulados impulsaron la suba

Los precios estacionales fueron los que mayor impulso le dieron al IPC. Subieron un 3,4% debido al aumento en Verduras y en Turismo (aviones, hoteles y paquetes turísticos), compensado por la caída en Frutas.

Los precios Regulados (2,3%) también subieron por encima del índice general. Registraron fuertes subas la Electricidad y el Transporte público.

En tanto que el IPC Núcleo fue de 1,6%, por debajo de la inflación general. Las principales subas fueron en Pan y cereales, Productos medicinales y Alquiler de la vivienda y gastos conexos.

La división con mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,2%) como consecuencia del aumento en paquetes turísticos, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Comunicaciones (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).

El rubro más relevante para la canasta básica, Alimentos y bebidas, subió un 1,3% y volvió a quedar por debajo del índice general.

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