Inflación de junio: el Indec publicará el IPC este martes y las consultoras anticipan que puede perforar el 2%

El organismo oficial difundirá este martes el dato del costo de vida. El Gobierno nacional confía en sostener la desaceleración de precios tras el piso de 1,8% en CABA.

La expectativa económica de la semana está centrada en los pasillos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este martes, el organismo oficial difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, un número clave para el Palacio de Hacienda. De acuerdo con los informes de las principales consultoras privadas, el indicador tiene altas probabilidades de perforar la barrera del 2%, consolidando el proceso de desaceleración que se viene registrando en los últimos meses.

Las proyecciones optimistas ganaron fuerza luego de que la Ciudad de Buenos Aires informara que el costo de vida en el ámbito porteño fue del 1,8%, marcando el registro más bajo de todo el primer semestre de 2026. Ante este escenario, el Gobierno nacional se muestra confiado en que el dato general del Indec validará sus mejores previsiones técnicas.

La previsión oficial y el rumbo de la tendencia El vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió al dato que espera la Casa Rosada y se animó a dar un pronóstico, aunque manteniendo la cautela: “La vemos en 1,9%, si tengo que dar un número”, señaló en diálogo con la prensa, aclarando que se trata de una proyección y que existen márgenes de variación. “Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia clara es hacia abajo”, enfatizó el portavoz del Ejecutivo.

En sintonía con Ravier, el ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó en una reciente entrevista televisiva que la inflación continuará en un sendero descendente durante los próximos meses. Asimismo, el jefe de la cartera económica lamentó que la agenda pública en torno a la salida de Manuel Adorni de la vocería terminara opacando la difusión de otras noticias favorables para la gestión financiera.

Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ. Alimentos y bebidas a la baja: qué dicen las consultoras privadas Los relevamientos de las principales firmas económicas coinciden en que el país se encamina a su tercera desaceleración mensual consecutiva, traccionada especialmente por el comportamiento de la canasta básica: