La inflación en la Ciudad de Buenos Aires bajó al 1,8% en junio y marcó su tercera desaceleración consecutiva

La inflación de junio en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 1,8 por ciento, y acumuló un avance del 16% en el primer semestre del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA) .

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 32,6% en el sexto mes del año, 0,5 puntos porcentuales por debajo de mayo (33,1%).

La inflación en territorio porteño bajó en junio 0,3 puntos porcentuales frente a mayo (2,1%), continuando la tendencia de desaceleración que empezó a exhibir el IPC desde abril, cuando descendió del 3% para ubicarse en 2,5%.

En el mes de junio, el IPC de la Ciudad ( #IPCBA ) registró un incremento de 1,8%. En el primer semestre del año acumuló una suba de 16,0%. La trayectoria interanual se ubicó en 32,6%. Informe completo en: https://t.co/EPo3ny4VYF #IDECBA #Inflación pic.twitter.com/mU12Kaf2jG

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de junio respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud, Transporte y Equipamiento y mantenimiento del hogar, que en conjunto aportaron 1,40 puntos porcentuales al alza del Nivel General.

Durante el mes pasado, los Bienes registraron una suba de 1,5%, por debajo de los Servicios que aumentaron 2,0% y en el primer semestre del año acumularon una suba de 13,7% y de 17,4%, respectivamente. En la comparación interanual, los Bienes exhibieron una suba de 28,0% y los Servicios de 35,4%.

Desagregando por subíndices, durante el mes pasado la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 1,9%. En términos interanuales, desaceleró su ritmo de suba hasta 31,8% interanual.

La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 2,0% en junio, destacándose las alzas en las cuotas de la medicina prepaga, en el boleto de colectivo urbano y en las tarifas residenciales del servicio de suministro de agua. A nivel interanual, trepó 40,4%.

A su vez, los bienes y servicios Estacionales promediaron una suba de 0,1%, principalmente por los incrementos en los precios de las verduras, que fueron contrarrestados por las caídas en los valores de las prendas de vestir, de los pasajes aéreos y de los paquetes turísticos. En términos interanuales, se desaceleró hasta 18,3%.