Mientras el Gobierno avanza en el Presupuesto 2027, están en duda los objetivos estipulados para este año

Mientras el Gobierno avanza en la elaboración del Presupuesto 2027 - este jueves envió a Diputados el informe de avance obligatorio-, algunos números plasmados en la conocida como "ley de leyes" correspondientes a este año no se cumplieron y otras están en dudas de alcanzarse .

El adelanto del Presupuesto 2027 anticipa las principales prioridades de la administración nacional. El texto está firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, donde exponen las expectativas de las principales variables macroeconómicas de cara al año que viene, que tiene el condimento extra de las elecciones presidenciales y legislativas.

En el Presupuesto 2026 aprobado, el oficialismo proyectaba una inflación de 10,1% para todo el año. Con el último dato disponible, correspondiente a mayo que arrojó un 2,1% , el IPC acumula en los primeros cinco meses del año un 14,7%. Es decir, ya incumplió con lo estipulado.

En la última revisión del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), el organismo multilateral estimó una suba de precios en torno al 25% anual.

Incluso, el Ejecutivo esperaba que la suba de precios terminara en 2025 en 24,5% y finalmente arrojó 31,5%.

Actividad

Para este año, según reza la "ley de leyes", el Gobierno esperaba un crecimiento del PBI del 5%, algo que a esta altura del año luce desafiante de cumplirse.

Sin embargo, la dinámica de la economía cobró menos impulso de lo previsto, traccionado principalmente por el agro, la energéa y la minería. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central (BCRA), los economistas de la City estimaban un crecimiento de la actividad por debajo del 3%.

Dólar

En cuanto al dólar, el oficialismo proyectaba un tipo de cambio mayorista a diciembre alrededor de $1.423. La divisa norteamericana cotiza actualmente a $1.488.

Superávit fiscal

La Ley de Presupuesto 2026 también plantea un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI y un superávit financiero, tras el pago de los intereses de la deuda, del 0,2% del producto.

En el último staff report del FMI, las metas fiscales del acuerdo se corrigieron a la baja y estipularon un superávit de 1,4% del PBI.

Aunque los expertos señalan que el Gobierno cumpliría con la meta, se encienden algunas luces de alarma, sobre todo por la dinámica que mostró la recaudación en los últimos meses.

Exportaciones

Por el lado de las exportaciones, el equipo se acercaría a cumplir con puesto en el Presupuesto Nacional, que fijó un incremento de las ventas al exterior del 10,6%.

El año pasado, las exportaciones arrojaron US$87.000 millones. Para este año, los economistas colocan un piso de US$94.000 millones y otras estimaciones inclusos sostienen que podrían rozar los US$100.000 millones