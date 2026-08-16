Tras el cruce con Galperin, CAME publicó el informe de ventas por el Día del Niño: ¿responderá el empresario?

A través de un informe, CAME registró una caída en las ventas por el Día del Niño. Días atrás había tenido un cruce con Galperin por las formas de medición.

El informe de CAME por el Día del Niño reveló una nueva caída del consumo.

En la última semana, el empresario Marcos Galperin cuestionó las mediciones de ventas minoristas elaboradas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), marcando que las transacciones a través de su plataforma Mercado Libre habían crecido en el último trimestre, contradiciendo los números de la entidad.

El relevamiento de CAME de julio mostró una caída interanual del 3,8% en las ventas de comercios minoristas, algo que fue cuestionado por Galperin: “Alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME vs el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina que crece 38% en moneda constante el último trimestre”, señaló en su cuenta de X.

Alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME vs el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina que crece 38% en moneda constante el último trimeste. Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en… https://t.co/lCZj7tZde7 — Marcos Galperin (@marcos_galperin) August 9, 2026 La respuesta de CAME a Galperin Desde CAME defendieron los datos y Salvador Femenía, vocero de la entidad, explicó en el programa MDZ Club, de la 105.5 FM MDZ Radio, que “sigue el consumo minorista a la baja” y que las causas de la retracción “siguen intactas”. Según señaló, el crecimiento de 0,9% registrado en junio había sido excepcional y estuvo vinculado al cobro del aguinaldo y al efecto de eventos puntuales sobre algunos rubros.

Además, en referencia a los dichos del empresario, Femenía afirmó que se están comparando "dos universos totalmente distintos". El vocero explicó que CAME mide seis rubros correspondientes al sector pyme minorista y que estos “representan el 90% del consumo”. En ese sentido, aclaró que el relevamiento no contempla el consumo masivo ni determinados productos que habitualmente se adquieren por canales digitales.

CAME y un nuevo informe con consumo a la baja En las últimas horas, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa presentaron un nuevo informe, en esta oportunidad vinculado directamente con la actividad comercial durante el Día del Niño, y los resultados mostraron una continuidad de lo relevado hasta el momento: según el mismo, las ventas cayeron 2,5% en relación a 2025 medido a precios constantes.