Tras el cruce con Galperin, CAME publicó el informe de ventas por el Día del Niño: ¿responderá el empresario?
A través de un informe, CAME registró una caída en las ventas por el Día del Niño. Días atrás había tenido un cruce con Galperin por las formas de medición.
En la última semana, el empresario Marcos Galperin cuestionó las mediciones de ventas minoristas elaboradas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), marcando que las transacciones a través de su plataforma Mercado Libre habían crecido en el último trimestre, contradiciendo los números de la entidad.
El relevamiento de CAME de julio mostró una caída interanual del 3,8% en las ventas de comercios minoristas, algo que fue cuestionado por Galperin: “Alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME vs el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina que crece 38% en moneda constante el último trimestre”, señaló en su cuenta de X.
La respuesta de CAME a Galperin
Desde CAME defendieron los datos y Salvador Femenía, vocero de la entidad, explicó en el programa MDZ Club, de la 105.5 FM MDZ Radio, que “sigue el consumo minorista a la baja” y que las causas de la retracción “siguen intactas”. Según señaló, el crecimiento de 0,9% registrado en junio había sido excepcional y estuvo vinculado al cobro del aguinaldo y al efecto de eventos puntuales sobre algunos rubros.
Además, en referencia a los dichos del empresario, Femenía afirmó que se están comparando "dos universos totalmente distintos". El vocero explicó que CAME mide seis rubros correspondientes al sector pyme minorista y que estos “representan el 90% del consumo”. En ese sentido, aclaró que el relevamiento no contempla el consumo masivo ni determinados productos que habitualmente se adquieren por canales digitales.
CAME y un nuevo informe con consumo a la baja
En las últimas horas, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa presentaron un nuevo informe, en esta oportunidad vinculado directamente con la actividad comercial durante el Día del Niño, y los resultados mostraron una continuidad de lo relevado hasta el momento: según el mismo, las ventas cayeron 2,5% en relación a 2025 medido a precios constantes.
“A pesar de los esfuerzos comerciales orientados a captar volumen mediante descuentos agresivos y cuotas, la demanda respondió de manera selectiva, postergada y se volcó hacia tickets de menor escala. En consecuencia, la tracción generada resultó insuficiente para quebrar la tendencia de estancamiento del mes y consolidar un repunte estructural de la actividad”, señalaron desde CAME.
A su vez el informe también revela que el 81,2% de los comercios adhirieron a algún tipo de promoción (ya se con tarjetas o descuentos en efectivo) y que el ticket promedio fue de $45.892, lo que reflejó una pequeña suba en términos reales del 0,8%.
Además, desde CAME también resaltaron que 43,6% de los consultados indicó que las ventas fueron las esperadas y el 41,7% marcó que el nivel de ventas estuvo peor de lo esperado (38,1% peor y 3,6% mucho peor). Solo el 14,7% (2% mucho mejor y 12,7% mejor) manifestaron que superaron las expectativas.
Finalmente, el análisis señala que los 5 rubros relevados mostraron contracciones interanuales en sus niveles de venta en comparación al 2025:
- Juguetería: - 4,8%
- Indumentaria: -4,1%
- Calzado y marroquinería: -3,1%
- Librería: -1,8%
- Equipos de audio y videos, celulares y accesorios: -1%
Tras la publicación del último informe de la CAME sobre el comportamiento de las ventas por el Día del Niño, habrá que esperar para ver si Galperin exhibe los números de transacciones en Mercado Libre. De momento, el empresario no se ha pronunciado al respecto.