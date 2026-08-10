CAME defendió su diagnóstico sobre la caída del consumo y le respondió a Galperin

Las ventas minoristas de las pymes volvieron a caer en julio y acumularon siete meses consecutivos de bajas, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ). El dato volvió a poner en discusión la situación del consumo , el poder de compra de los hogares y las dificultades que atraviesa el sector comercial.

Salvador Femenia, vocero de CAME, explicó en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio que “sigue el consumo minorista a la baja” y que las causas de la retracción “siguen intactas”. Según señaló, el crecimiento de 0,9% registrado en junio había sido excepcional y estuvo vinculado al cobro del aguinaldo y al efecto de eventos puntuales sobre algunos rubros.

“Pasado el efecto de estos dos factores, volvemos a la normalidad del último año, que realmente es de una venta pyme muy retraída, muy difícil de sostener en el tiempo y con un ingreso que no se recupera y por otro lado el aumento de las tarifas que dejan menor cantidad del sueldo disponible para los consumos básicos”, sostuvo.

El retroceso alcanzó a los seis rubros relevados por CAME, aunque algunos registraron caídas más pronunciadas. “De los seis rubros que medimos, el tercero en caídas es alimento y bebida, muy cerquita del pico, porque lo que más cayó fue textil y indumentaria, que cayó al 5,6%, luego bazar y muebles 5,5% y alimentos 5,4%”, detalló Femenia.

Femenia también respondió a los cuestionamientos realizados por Marcos Galperin sobre el relevamiento y su comparación con las ventas de comercio electrónico. “Creo que estamos comparando dos universos totalmente distintos”, afirmó.

Explicó que CAME mide seis rubros correspondientes al sector pyme minorista y que estos “representan el 90% del consumo”. En ese sentido, aclaró que el relevamiento no contempla el consumo masivo ni determinados productos que habitualmente se adquieren por canales digitales.

“Vos no comprás un kilo de carne por Mercado Libre, ni un kilo de lechuga, ni un kilo de papas, esas cosas no se compran por Mercado Libre”, ejemplificó.

La preocupación por el futuro de las pymes

Para Femenia, el problema excede la caída puntual de las ventas y alcanza a la estructura del sector comercial. “Preocupa desde el punto de vista, digo, se está ignorando una situación que sí ocurre y que le ocurre a mucha gente y sobre todo por lo que significa el comercio minorista, lo que significa la pyme, por lo que moviliza, por el empleo que da, por la cantidad de negocios que están cerrando, por la cantidad de empleo que cae”, afirmó.

También puso el foco en la falta de creación de nuevas empresas. “Estamos hablando de lo que cayó, pero lo que significa para una economía que no se creen nuevas empresas, al contrario de estar achicando, vamos en sentido contrario”, sostuvo.

Respecto de las perspectivas para los próximos meses, Femenia no anticipó una recuperación significativa en el corto plazo. “No creemos que esto se modifique sustancialmente en el corto plazo”, afirmó.

El vocero de CAME advirtió además que el escenario estará atravesado por el contexto político y electoral. “Estamos entrando en una dinámica que va a tener que ver mucho con la campaña electoral, con lo cual hay algunas cosas que espero que no se compliquen, que no haya una inversión, que no quede claro el panorama, que no se vea con claridad la perspectiva”, señaló.