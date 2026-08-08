Consumo en baja: por qué los formatos múltiples ganan lugar en las compras cotidianas

La caída del consumo cambió los hábitos de compra: los hogares comparan más, reducen cantidades y priorizan formatos convenientes.

El consumo masivo argentino atraviesa una transformación que va más allá de la caída de las ventas.

El consumo masivo argentino atraviesa una transformación que va más allá de la caída de las ventas. Los hogares no necesariamente abandonan productos o categorías, pero compran con menor frecuencia, reducen cantidades y prestan mayor atención al rendimiento de cada elección.

Según un informe de Worldpanel by Numerator, publicado en marzo de 2026, el consumo cayó un 3,7% interanual durante la segunda mitad de 2025. En el último trimestre analizado, la frecuencia de compra se redujo un 8,2% y el volumen adquirido retrocedió un 4,7%.

El estudio señala que los hogares buscan administrar mejor su presupuesto y evitar grandes desembolsos. Esta dinámica configura un consumidor más cauteloso, estratégico y selectivo, que analiza no solamente el precio final, sino también cuánto contiene cada presentación y cuál es el valor por unidad. Las decisiones de compra son cada vez más racionales. El consumidor compara, planifica y busca una relación clara entre cantidad y precio, incluso en productos cotidianos como los que forman parte de una merienda.

Los hogares no necesariamente abandonan productos o categorías, pero compran con menor frecuencia. Archivo. Cambio de tendencia Este cambio también comienza a reflejarse en las góndolas. Las presentaciones múltiples permiten reunir varias unidades en una misma compra, pero mantenerlas separadas para consumirlas en diferentes momentos. De esta manera, ofrecen una alternativa intermedia entre la compra de un único paquete y los formatos familiares de mayor tamaño.

En línea con esta tendencia, Gaona incorporó a su portfolio el Tripack de Crunchips, integrado por tres paquetes individuales de 132gr. cada uno. La presentación estará disponible en la variedad Original. El desarrollo del Tripack partió de observar esta nueva forma de comprar. La intención fue acompañar a quienes buscan organizar mejor el consumo y acceder a un precio por unidad más conveniente, sin modificar el producto ni la experiencia que ya conocen.