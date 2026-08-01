El comercio electrónico volvió a crecer en el primer semestre y logra sortear la baja del consumo

El comercio electrónico volvió a crecer durante el primer semestre de 2026 y marcó, una vez más, un fuerte contraste con el comportamiento del consumo masivo físico, que sigue en rojo. Según el informe NubeCommerce MidTerm 2026 , elaborado por Tiendanube entre sus más de 70.000 clientes, las tiendas facturaron $1,23 billones, lo que implicó un incremento interanual de 42,1%, con órdenes de compra que aumentaron un 21,6% hasta superar los 12 millones y con un 31,9% más de productos vendido, totalizando 56 millones de unidades comercializadas.

No obstante, la conclusión es que esta mejora se debe mucho más a un cambio de estrategia de las empresas que ven en el comercio electrónico un canal privilegiado para ofrecer sus productos que a la mejora del consumo, en un contexto de restricciones de las familias y de una competencia creciente.

El estudio marcó que la facturación avanzó 8,6 puntos porcentuales por encima de la inflación interanual acumulada, que alcanzó el 33,5% según el Indec, aunque advierte que ese resultado fue impulsado, en buena medida, por el ingreso de nuevas marcas al canal online.

Cuando el análisis se limita a las empresas que ya operaban durante el primer semestre de 2025, el escenario cambia. En ese universo, la facturación aumentó 26,9%, por debajo de la inflación, mientras que las órdenes crecieron 8,9%. El ticket promedio avanzó apenas 16,5%, lo que implica que el precio real de los productos retrocedió cerca de 17%.

Según Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina , "el crecimiento en facturación es real, pero se explica más por volumen que por precio". Según explicó, con un consumidor que compara cada vez más antes de comprar, las empresas deben proteger sus márgenes mediante una mayor eficiencia operativa, mejores tasas de conversión y un estricto control de costos.

El informe marca algunas modificaciones en la composición del mercado. Aunque Indumentaria y Accesorios continuó siendo el principal rubro perdió participación. En el último semestre concentró el 46,7% de las órdenes de compra, frente al 50,9% registrado un año atrás con un crecimiento de ventas del 11,5%, muy por debajo del promedio general del canal, afectado por la competencia de plataformas internacionales de moda.

En contraste, Salud y Belleza se consolidó como la segunda categoría por volumen de operaciones. Representó el 11,3% de las órdenes y registró un crecimiento de 27,7%, acompañado por un aumento de 25,6% en la cantidad de compradores.

La categoría de mayor expansión fue Juguetes, con un incremento de 52% en las órdenes y de 43,4% en compradores, impulsada por productos de menor valor y compras más frecuentes.

Cambios en la forma de pagar

Las transferencias bancarias alcanzaron el 27,2% de las operaciones, cuatro puntos más que un año atrás, mientras que las tarjetas de crédito redujeron su participación al 46,6%. La pérdida de protagonismo del financiamiento también quedó reflejada en la caída de las compras en seis cuotas, que descendieron desde 14,3% hasta 9,9% del total de las operaciones. En paralelo, los pagos en una sola cuota crecieron hasta representar el 67,1% de las ventas.

Según Tiendanube, muchas empresas comenzaron a utilizar los descuentos por transferencia como una herramienta comercial para trasladar al consumidor parte del ahorro obtenido por menores costos financieros y de procesamiento.

En tanto, la logística sigue siendo una de las claves del negocio con un fuerte predominio de las entregas a domicilio y puntos de retiro, que representaron el 84% de las operaciones. El envío gratuito se mantuvo prácticamente estable, presente en el 46,6% de las compras, aunque debido al mayor volumen de operaciones se concretaron alrededor de 5,6 millones de envíos bonificados, un millón más que en igual período del año anterior.

El informe sostiene que el envío sin costo dejó de ser un beneficio promocional para convertirse en una inversión destinada a captar clientes y mejorar la conversión.

Inteligencia artificial: el lanzamiento de Lumi

Uno de los principales cambios observados durante el semestre fue la evolución del uso de inteligencia artificial dentro del comercio electrónico. Si durante 2025 la tecnología se utilizó principalmente para generar descripciones de productos e imágenes, durante 2026 comenzó a intervenir directamente en el proceso de venta.

Actualmente, una de cada cuatro tiendas pagas que utilizan Tiendanube ya incorpora herramientas de inteligencia artificial en su operación, lo que ubica a Argentina como el segundo mercado con mayor nivel de adopción dentro de la red de la compañía, detrás de Brasil.

Entre las soluciones desarrolladas por la empresa, Chat Nube administró más de 1,65 millones de conversaciones comerciales durante el semestre, un crecimiento de 70% respecto del año anterior. Además, logró resolver sin intervención humana cerca del 60% de las consultas, interpretando textos, audios e imágenes para recomendar productos, confeccionar el carrito de compras y conducir al cliente hasta el pago.

Esta expansión puso a Tiendanube a trabajar para ofrecer una plataforma de inteligencia artificial específica para el ecosistema y este mes lanzó Lumi. Se trata de una herramienta que analiza el funcionamiento de cada tienda —pedidos, catálogo, campañas y métricas comerciales— y ofrece recomendaciones orientadas a mejorar las decisiones de negocio.

Desde la empresa señalaron que "el desafío ya no pasa por incorporar inteligencia artificial, sino por integrarla de manera efectiva a la operación comercial".